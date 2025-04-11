5男涉策劃串謀傷人被警阻止及拘捕　其中一人疑用刀襲警 (19:01)

新界北總區反三合會行動組總督察戴玉麟指，警方早前得知有人正策劃一宗傷人案件。昨日（10日）凌晨12點許，警方在元朗屏義路發現一輛白色可疑私家車，遂截停該車輛。其間，車上一名24歲非華裔男子突然拿起一把約45厘米長彎刀，襲擊一名警員，導致該警員左手手指受傷。警方於是擎槍戒備，制服該男子。同時，警員在車上制服另一名25歲非華裔男子，過程中一名警員手臂受傷。另外3名非華裔男子棄車逃走，警員隨即上前追截並將3人制服。

警員調查後，發現涉案私家車的車牌與行車證不符，警方於車上檢獲兩把開山刀及兩把彎刀，全部約長45厘米。警方以「串謀意圖傷人」及「行使虛假文書」拘捕5名非華裔男子，他們介乎20至25歲。據了解，5人分別尼泊爾裔及巴基斯坦裔，分別報稱地盤工人及無業。至於涉嫌用彎刀襲擊警員的24歲男子另涉「意圖傷人」罪被捕。