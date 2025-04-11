明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

5男涉策劃串謀傷人被警阻止及拘捕　其中一人疑用刀襲警 (19:01)

新界北總區反三合會行動組日前展開行動，準備制止一宗傷人案，截停一輛私家車調查期間，車上一名24歲非華裔男子突然用刀襲擊警員，導致警員左手手指受傷；行動期間，另一名警員手臂亦有受傷。警方一度擎槍戒備。最終車上5人全部被捕，他們分別涉嫌「串謀意圖傷人」、「行使虛假文書」、「意圖傷人」罪名。事件中，兩名受傷男警員清醒送院，目前已出院。警方初步調查，相信案件涉及私人恩怨，會繼續調查，不排除有更多人被捕。

新界北總區反三合會行動組總督察戴玉麟指，警方早前得知有人正策劃一宗傷人案件。昨日（10日）凌晨12點許，警方在元朗屏義路發現一輛白色可疑私家車，遂截停該車輛。其間，車上一名24歲非華裔男子突然拿起一把約45厘米長彎刀，襲擊一名警員，導致該警員左手手指受傷。警方於是擎槍戒備，制服該男子。同時，警員在車上制服另一名25歲非華裔男子，過程中一名警員手臂受傷。另外3名非華裔男子棄車逃走，警員隨即上前追截並將3人制服。

警員調查後，發現涉案私家車的車牌與行車證不符，警方於車上檢獲兩把開山刀及兩把彎刀，全部約長45厘米。警方以「串謀意圖傷人」及「行使虛假文書」拘捕5名非華裔男子，他們介乎20至25歲。據了解，5人分別尼泊爾裔及巴基斯坦裔，分別報稱地盤工人及無業。至於涉嫌用彎刀襲擊警員的24歲男子另涉「意圖傷人」罪被捕。

相關字詞﹕傷人 編輯推介

上 / 下一篇新聞