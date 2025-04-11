時任警員涉向受查者借貸及提供內部資料　又向「遮仔會」瞞債　被控30罪保釋候訊 (16:59)

被告麥國雄（50歲），案發時為警員，現報稱待業。原本一項控罪指，他身為訂明人員，即香港警務處的警員，於2022年11月29日在未得行政長官一般或特別許可而從吳曉雲接受利益，即接受一筆1.5萬元的貸款。

廉署接獲律政司進一步法律意見後，今日加控被告30項罪名，獲裁判官梁雅忻批准。新增控罪當中28項同為詐騙罪，指被告於2017年12月至2023年4月間，向香港警察儲蓄互助社及13間財務公司申請貸款時隱瞞個人債務，詐騙香港警察儲蓄互助社及該等財務公司向他批出28筆貸款共逾240萬元，每筆貸款由2萬元至53萬元不等。

餘下兩項控罪分別指，被告於2021年7月至2023年8月間，從吳碩邦收受10萬元，作為在警方調查中向對方提供協助及內部資料的報酬，以及於2021年4月在「超過訂明退休年齡的警務人員繼續服務計劃」的債務申報表格，在要項上載有虛假陳述以誤導警務處，即訛稱自己沒有任何未償還債務。

據廉署資料顯示，被告於案發時駐守中區警區一個刑事調查隊，疑向一名報稱遇上投資騙局的報案人索取貸款。被告亦在提交延遲退休申請時，涉嫌仍拖欠債務共逾91萬元。