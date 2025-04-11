警方聯同衛生署尖沙嘴拘一無牌女牙醫 (13:52)

自年初修訂《牙醫註冊條例》從事牙科執業定義後，警方聯同衛生署昨（10日）採取首宗拘捕行動，一名女子涉嫌為矯齒顧客使用口腔內掃瞄儀器及涉嫌處方隱形牙套被捕。
尖沙嘴分區雜項調查隊督察薛嘉泳表示，本年2月收到一名市民投訴，指在尖沙嘴一商廈單位內接受牙齒矯正服務，懷疑服務者是一名無牌牙醫。
警方接獲投訴後隨即聯絡衛生署部署，並於昨日下午約2時採取聯合行動。警方「放蛇」派出一名警員喬裝顧客，在廣東道一商業大廈搗破一間非註冊牙醫執業的牙齒矯正中心，拘捕一名33歲姓蔡本地女子，經調查證實涉案女子並非註冊牙醫，在單位內檢獲一批牙科醫療用具、儀器及矯形牙套，被捕女子已獲准保釋候查。據悉，投訴事主透過社交平台廣告到上址光顧。而被捕女子在商廈共享辦公室，經營相關服務約2年。
薛嘉泳指，市民不可貪平及輕信社交媒體推廣，光顧無牌牙醫，因他們沒有專業資格及監管，會危害市民健康，如有懷疑應盡快向衛生署查詢或警方舉報。
衛生署署任首席牙醫畢羽田稱，被捕女子涉嫌使用口腔內掃瞄儀器，取得個人數碼影像及涉嫌處方隱形矯齒牙套，案件是修例後首宗個案。
畢表示，自本年1月1日《牙醫註冊條例》修訂後、訂明有部分從事牙科執業定義更新，包括進行漂牙或牙齒美白程序、處方隱形矯齒牙套及進行牙齒貼片療程。使用口腔內掃瞄儀器取得另一人數碼影像，是從事牙醫執業的指定服務，必須由註冊牙醫操作。衛生署呼籲市民不要光顧無牌牙醫，保障自身健康，如有懷疑可上香港牙醫管理委員會網頁，查閱牙醫註冊名單，確實服務提供者身分。