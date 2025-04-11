警方聯同衛生署尖沙嘴拘一無牌女牙醫 (13:52)

尖沙嘴分區雜項調查隊督察薛嘉泳表示，本年2月收到一名市民投訴，指在尖沙嘴一商廈單位內接受牙齒矯正服務，懷疑服務者是一名無牌牙醫。

警方接獲投訴後隨即聯絡衛生署部署，並於昨日下午約2時採取聯合行動。警方「放蛇」派出一名警員喬裝顧客，在廣東道一商業大廈搗破一間非註冊牙醫執業的牙齒矯正中心，拘捕一名33歲姓蔡本地女子，經調查證實涉案女子並非註冊牙醫，在單位內檢獲一批牙科醫療用具、儀器及矯形牙套，被捕女子已獲准保釋候查。據悉，投訴事主透過社交平台廣告到上址光顧。而被捕女子在商廈共享辦公室，經營相關服務約2年。

薛嘉泳指，市民不可貪平及輕信社交媒體推廣，光顧無牌牙醫，因他們沒有專業資格及監管，會危害市民健康，如有懷疑應盡快向衛生署查詢或警方舉報。

衛生署署任首席牙醫畢羽田稱，被捕女子涉嫌使用口腔內掃瞄儀器，取得個人數碼影像及涉嫌處方隱形矯齒牙套，案件是修例後首宗個案。

畢表示，自本年1月1日《牙醫註冊條例》修訂後、訂明有部分從事牙科執業定義更新，包括進行漂牙或牙齒美白程序、處方隱形矯齒牙套及進行牙齒貼片療程。使用口腔內掃瞄儀器取得另一人數碼影像，是從事牙醫執業的指定服務，必須由註冊牙醫操作。衛生署呼籲市民不要光顧無牌牙醫，保障自身健康，如有懷疑可上香港牙醫管理委員會網頁，查閱牙醫註冊名單，確實服務提供者身分。