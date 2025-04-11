警方打擊詐騙洗黑錢　拘139傀儡戶口持有人 (12:08)

西九龍刑事部聯同其他警區於上月27日至昨日（10日）以欺騙手段取得財產及洗黑錢，拘捕100男39女，年齡介乎19至73歲，分別報稱家傭、侍應、裝修工人等。涉及案件包括網上投資、電話騙案、網上購物、求職及網上情緣騙案，總損失約1.31億元，個別損失由1300至3300萬元。當中一名年約50歲本地女商人事主誤墮投資騙案，她分40次將金錢轉帳入傀儡戶口，共損失3300萬元。

深水埗警區情報組督察陳靜怡提醒，市民轉帳時如發現收款公司提供的收款帳號屬個人戶口，或須轉帳至多個不同帳戶時候，需提高警覺。警方亦發現騙徒在社交平台假冒知名的旅行社或演唱會機構開設專頁，訛稱有特價機票或酒店，例如買一送一商務艙機票或演唱會門票發售，吸入事主點擊廣告帖文，騙徒隨後利用通常軟件與事主聯絡，藉機騙取金錢。

九龍城警區科技及財富罪案組督察龍偉權就指，傀儡戶口一直是詐騙集團用作洗黑錢的方法，警方發現部分傀儡戶口持有人，多被詐騙集團透過傳銷電話或社交平台以搵快錢利誘，吸引他們出售或借出戶口。

西九龍總區科技及財富罪案組高級督察王婉欣表示，西九龍總區去年接獲7652宗詐騙案，較2023年7489宗上升2%，今年頭3個月已接獲1742宗，比去年同期1547宗多出12%。王婉欣指，詐騙集團具有多重架構，警方一直在不同層面打擊犯罪分子，從源頭方面透過搜集情報拘捕主腦及骨幹成員，另外亦會積極打擊被利用清洗黑錢的傀儡戶口。