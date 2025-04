法官提及,謝世傑一方的法律團隊義務接案,是法律界優良傳統,不過令人擔憂的是,有律師代表客戶行事,卻在社交平台遭受攻擊。法官強調,沒有說法認定港府或公共部門,嘗試打壓針對他們的法律挑戰(in Hong Kong there can be no suggestion that the government or public authorities seek to suppress legal challenges brought against them);相反,港府以公開、有原則地應付法律挑戰。法官認為,基於對法治的尊重,任何人不應該對訴訟人或其律師施壓,絕不能接受匿名騷擾或恐嚇。

申請方為謝世傑和陳嘉琳;答辯方為環保署;有利害關係方為土木工程拓展署。