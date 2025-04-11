Coldplay演唱會周末「黃牛」票價飆升　溢價一倍變四倍　1699元「連位」每張賣8000 (11:27)

本報記者因此向日前曾接觸的「黃牛黨」問價，對方列出價格，周五各位置票價均加價約2500元，周六「黃牛」票價則升約4000元，其中「連位」票價更高，部分原價1699元的兩連座位，每張售價高達8000元。

警方首日（8日）演出時場館外執法打擊黃牛，拘捕6人，包括1名本地男子及5名持雙程證男女;翌日（9日）亦以涉串謀詐騙拘捕來自內地的2男1女，他們疑聲稱能以特別證件安排買家入場觀看演唱會，收取每人1000元;當晚另有一名本地男子晚上7時許在啟德體育園一帶，向警員兜售兩張即晚的演唱會門票，每張原價999元索價2500元。

立法會特別財委會昨日討論文體旅局的預算時時，亦有議員關注打擊「黃牛」，問當局會否至少在康文署場地的演唱會實施門票實名制。文化體育及旅遊局長羅淑佩當時回應指，要與活動主辦單位討論並有共識，否則可能扼殺來港舉行演唱會的機會，可能「得不償失」。