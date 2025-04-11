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嶺大終止學生會承諾書談判　學生會將召緊急會員大會 (10:09)

嶺大校方昨午（10日）發電郵指，有意成立學生社團的同學需向學生事務處申請，並簽署《學生領袖約章》，方可獲得校方所提供的資源使用權。另外，校方指，早前要求學生會簽署的《嶺南大學學生會承諾書》已於1月20日正式生效，並決定即日起正式停止與學生會進行所有有關承諾書的協商。

嶺大學生會晚上發聲明表示，對於校方未諮詢任何學生組織意見下，自行就學生社團註冊安排作出改動表示失望。另外就校方終止與學生會就《承諾書》進行討論，感到錯愕及無奈，批評未有尊重學生以往所擁有的自主權；將召開緊急會員大會商討事態發展，並與各屬會商討應對方案。

嶺大早前要求學生會簽署《嶺南大學學生會承諾書》，聲明學生會及其轄下組織須「奉公守法，遵守校規」，包括不作損害校譽行為等，否則禁用「嶺大」名稱等。

嶺大學生會在聲明表示，今年1月20日接獲校方要求簽署《承諾書》，並對此持開放態度，然而，校方一直以諮詢法律意見為由拖延回覆學生會的查詢。

嶺大學生會續指，上月18日就《承諾書》向校方作出最新回應，包括只要求校方於承諾書中加入條款「如往後承諾書的條文有任何修訂，必須知會學生會時任成員」，並獲得校方學生事務處總監伍慧明口頭承諾。惟經過一個月後，校方未有作出任何正式回應，截至上月28日，校方仍表示正諮詢法律意見。

嶺南大學回應本報查詢表示，經審慎討論及考慮後，決定由即日起優化學生團體註冊程序，闡明對不同學生團體的支援、指引及規範，以加強相關管理工作、促進多元共融的學生社群、成就學生全人發展，以及豐富校園文化體驗。

相關字詞﹕嶺南大學 學生會 編輯推介

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