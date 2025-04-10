議員倡引大型交通工具、白腊灣建碼頭疏散東壩人流　羅淑佩有保留 (19:39)

立法會特別財委會討論文體旅局範疇的預算，不少議員都關注東壩交通問題，其中經民聯陸瀚民建議，當局研究在人流高峰時段引入集體交通協助疏導。羅淑佩就指，若要安排大型交通入到山野心臟地帶，可能影響其他行山人士，又認為行山樂趣在於辛苦行一段路後欣賞美景，靠公共交通直達可能失卻行山樂趣。她又認為，東壩一帶不可無止境有交通工具進入，擴闊道路也有可能要開山，影響山野景觀，指旅遊事務署將聯同運輸署等部門協調，當局也會推廣其他香港山徑，免令人流集中東壩。

旅遊界議員姚柏良就指，由西貢白腊灣前往萬宜水庫東壩路程不長，建議當局在白腊灣設登岸設施，讓旅客經水路到該處步行往東壩，達分流之效。羅淑佩亦同樣對建議有保留，她自言是救援潛水員（Rescue Diver），指曾在該處潛水，更稱曾目睹有魔鬼魚，認為白腊灣具生態價值，不宜引入太多人流。