明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

議員倡引大型交通工具、白腊灣建碼頭疏散東壩人流　羅淑佩有保留 (19:39)

西貢破邊洲行山路線受內地社交平台「小紅書」追捧，假期時「逼爆」，有旅客萬宜水庫東壩久待的士，亦有的士開天索價。有議員倡於東壩引入大型交通工具疏導客流，或在西貢白腊灣設登岸設施。不過，自言喜愛行山兼屬救援潛水員（Rescue Diver）的文化體育及旅遊局長羅淑佩就對建議有保留，擔心會影響山野自然環境及體驗。

立法會特別財委會討論文體旅局範疇的預算，不少議員都關注東壩交通問題，其中經民聯陸瀚民建議，當局研究在人流高峰時段引入集體交通協助疏導。羅淑佩就指，若要安排大型交通入到山野心臟地帶，可能影響其他行山人士，又認為行山樂趣在於辛苦行一段路後欣賞美景，靠公共交通直達可能失卻行山樂趣。她又認為，東壩一帶不可無止境有交通工具進入，擴闊道路也有可能要開山，影響山野景觀，指旅遊事務署將聯同運輸署等部門協調，當局也會推廣其他香港山徑，免令人流集中東壩。

旅遊界議員姚柏良就指，由西貢白腊灣前往萬宜水庫東壩路程不長，建議當局在白腊灣設登岸設施，讓旅客經水路到該處步行往東壩，達分流之效。羅淑佩亦同樣對建議有保留，她自言是救援潛水員（Rescue Diver），指曾在該處潛水，更稱曾目睹有魔鬼魚，認為白腊灣具生態價值，不宜引入太多人流。

相關字詞﹕羅淑佩 東壩 編輯推介

上 / 下一篇新聞