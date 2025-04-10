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推展交椅洲人工島無期　田北辰憂礙洪水橋至港島鐵路建設　甯漢豪重申無放棄人工島 (19:28)

政府早前稱目前沒為交椅洲人工島開展工程定時間表。實政圓桌立法會議員田北辰關注人工島推展時間表，擔心若無人工島，則無「洪港鐵路」，港深西部鐵路會成為「斷橛禾蟲」。發展局長甯漢豪今日（10日）在立法會財委會特別會議重申，政府從沒放棄人工島，只是步代放緩，當推展人工島項目時，便會建造鐵路以連繫人工島及北都。

政府正規劃港深西部鐵路連接洪水橋和前海，港島西至洪水橋鐵路全長約30公里，鐵路途經港島西、人工島、欣澳、屯門東，並伸延至北部都會區的洪水橋，接駁至規劃中的港深西部鐵路。

田北辰指，若無人工島，則無「洪港鐵路」，港深西部鐵路至前海段就變成一條「斷橛禾蟲」，認為內地旅客日後到洪水橋，只能乘搭「針插唔入」的屯馬線前往市區，居民「實嘈到拆天」。他又舉起港深西部鐵路規劃圖，指官方北都的宣傳品仍有「洪港鐵路」，促政府交代人工島的目標時間。

甯漢豪稱，政府從沒放棄人工島，當政府推展人工島時，就會有好時機做鐵路，以連繫人工島及北都，亦正進行研究，包括鐵路。至於交椅洲人工島及鐵路時間表，她說，政府每年做《財政預算案》時會預測未來幾年情况，但目前社會經濟變化快，政府需時刻審慎，故會按情况交代有關事宜。

民建聯立法會議員周浩鼎則關注若政府因財赤而不推展人工島項目，會否繼續造「洪港鐵路」。甯漢豪稱，鐵路是隨着交椅洲人工島出現，例如欣澳部分填海是為了設置鐵路車廠，倘「抽空」人工島而只做鐵路，恐怕不符合成本效益。

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