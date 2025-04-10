洪雯斥善用政府用地資助計劃不符成本效益　甯漢豪：有關用地非「最靚」但受用家歡迎 (18:49)

有關資助計劃於2019年推出，核准承擔額原為10億元，去年追加5億元撥款並獲通過。在追加撥款時投反對票的洪雯指，不少項目不符成本效益，如3間流浪動物收養中心撥款超過1億元，其中有中心平均花20萬元收養一隻小動物；本港亦已有簡約公屋及過渡房屋等多個臨時建築，擔心處理臨時建築時耗費。

甯漢豪指，當年有不少政府用地較偏遠、較小，不可用作高密度發展，故提出有關計劃，希望政府用好這些土地，而現時用家很歡迎有關計劃，不同非政府機構受惠，不少持分者反而盼政府多做。

對於在空置政府用地上興建臨時建築物會否造成浪費，甯漢豪指，「臨時建築」密度不高、簡單搭建因而得名，「不代表它不耐用」，政府會與現有承辦機構續約，或讓其他承辦機構進場，故有關建築仍然「用得着」，不會造成浪費。

九龍東立法會議員鄧家彪則關注，相關承辦機構的租約有否包含國安條款，甯漢豪指，與相關承辦機構簽訂的短期租約已加入國安條款。

據發展局書面回覆文件，截至今年2月28日，發展局已就相關資助計劃接獲40宗申請，並批准當中30宗申請。