明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

洪雯斥善用政府用地資助計劃不符成本效益　甯漢豪：有關用地非「最靚」但受用家歡迎 (18:49)

政府透過資助計劃支援非政府機構善用空置政府用地。立法會議員洪雯今日（10日）在立法會財委會特別會議指，有流浪動物收養中心平均花20萬元收養一隻小動物，批評嚴重財赤下，「見唔到建設呢啲設施嘅緊迫性」。發展局長甯漢豪表示，有關用地並非「最靚」的政府用地，而用家很歡迎有關計劃；又提及與相關承辦機構簽訂的短期租約已包含國安條款。

有關資助計劃於2019年推出，核准承擔額原為10億元，去年追加5億元撥款並獲通過。在追加撥款時投反對票的洪雯指，不少項目不符成本效益，如3間流浪動物收養中心撥款超過1億元，其中有中心平均花20萬元收養一隻小動物；本港亦已有簡約公屋及過渡房屋等多個臨時建築，擔心處理臨時建築時耗費。

甯漢豪指，當年有不少政府用地較偏遠、較小，不可用作高密度發展，故提出有關計劃，希望政府用好這些土地，而現時用家很歡迎有關計劃，不同非政府機構受惠，不少持分者反而盼政府多做。

對於在空置政府用地上興建臨時建築物會否造成浪費，甯漢豪指，「臨時建築」密度不高、簡單搭建因而得名，「不代表它不耐用」，政府會與現有承辦機構續約，或讓其他承辦機構進場，故有關建築仍然「用得着」，不會造成浪費。

九龍東立法會議員鄧家彪則關注，相關承辦機構的租約有否包含國安條款，甯漢豪指，與相關承辦機構簽訂的短期租約已加入國安條款。

據發展局書面回覆文件，截至今年2月28日，發展局已就相關資助計劃接獲40宗申請，並批准當中30宗申請。

相關字詞﹕編輯推介 洪雯 空置政府用地 甯漢豪

上 / 下一篇新聞