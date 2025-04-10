社工遊迪士尼偷值近千元首飾及手機殼　認罪判感化 (18:05)

被告吳穎琳（25歲，社工）被控於2024年8月25日，在香港迪士尼樂園美國小鎮大街百貨店偷竊兩條頸鏈、一條手鏈、一個頭箍，總值港幣696元；另被控於同日，在園內的反斗奇兵大本營安仔玩具箱，偷竊一個手機殼，價值港幣289元，而上述物品為香港國際主題樂園有限公司的財產。

辯方求情稱，被告的報告結果正面，她現時充滿悔意，並指她犯案時非因為貪念，而是受中度抑鬱症影響，希望法官判刑時考慮被告的背景良好、是一名好員工。朱官聽罷，判處被告12個月感化令，希望她在過程中有所得着，並提醒她不要重犯，否則將被法庭判處更嚴苛的刑罰。

案情指，被告去年8月25日與一群兒童同遊香港迪士尼樂園，其間一名便衣保安員發現被告在美國小鎮大街百貨店解開她手上摺傘的鈕扣，並將兩條頸鏈、一條手鏈、一個頭箍藏於摺傘內，其後用雙手遮掩摺傘並步出店外。她之後到訪一間名為「反斗奇兵大本營安仔玩具箱」的商店，在店內取走一個手機殼並放進摺傘內，同樣在沒付款下離店。

被告終遭便衣保安員截停，警方接報到場拘捕被告。被告在警誡下說：「因為我一時貪念，所以偷咗啲貨品，下次唔會再犯。」