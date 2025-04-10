港大醫學院全球首創光敏混合型免疫療法 突破癌症治療 (17:27)

研究團隊成功將γδ-T細胞外泌體與Ce6脂質體結合，開發出光敏混合型γδ-T細胞外泌體，能完整保留了腫瘤標靶分子與細胞毒性物質，精準鎖定並殺死黑色素瘤細胞。

實驗室試驗和動物研究證明，光敏混合型γδ-T細胞外泌體比單獨使用光敏脂質體，更有效地將藥物遞送至黑色素瘤細胞。在光照下，此外泌體能產生大量活性氧物質，誘發免疫原性細胞死亡，並刺激免疫反應。在小鼠模型中，混合型γδ-T細胞外泌體顯著抑制黑色素瘤生長，但沒對正常器官或組織造成損害，顯示出良好的生物安全性。研究成果已在科學期刊《ACS Nano》發表。

領導研究的港大醫學院臨牀醫學學院兒童及青少年科學系教授涂文偉表示，這是全球首次將γδ-T細胞外泌體療法與光動力療法互相結合的研究，該混合型外泌體是一種精準、高效並能激活免疫系統的治療策略，對治療黑色素瘤具有極大的臨牀應用潛力。