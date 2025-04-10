女子駕駛考試兩度「肥佬」上訴不成　提司法覆核亦被駁回 (17:01)

據高院判辭，擬答辯人為交通審裁處，運輸署為擬有利害關係者。申請人鍾惠賢（譯音）曾於2022年11月及2023年2月考車，路線分別為何文田培正道及忠義街，但均告吹，考官指她犯下錯誤，包括「不顧及其他道路使用者」、「軚盤控制不當」及「轉彎時位置不正確」。事後她向運輸署投訴考試結果，又向交通審裁處提出覆核，但被駁回覆核。

判辭指出，申請人認為考官需要證明考生犯錯，以及申請人曾邀請機械工程的專家盧覺強撰寫報告，分析兩次路試的情況，惟交通審裁處對於專家報告只給予很少比重，甚至不值比重。法官經考慮後認同交通審裁處的說法，即要確保道路安全，就要確保只有合符駕駛要求的考生才可獲發牌照，故考生需要展示自身有達標的能力，而非由考官舉證。

法官亦認為，在同一道理下，交通審裁處會探討考生實際有否犯錯而招致不及格，而非考慮假設性的專家意見，況且交通審裁處有回應專家的意見，例如指出即使本身保持車距，一旦該汽車打斜行駛，車距會瞬間化為零。法官認為，交通審裁處在審查過程中未見有任何程序不公或缺陷之處，由於申請人未能提出合理法律觀點，遂駁回其司法覆核許可申請，但沒有訟費頒令。