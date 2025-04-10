團結香港基金提六建議提升長者居住環境　冀推動居家安老減醫療開支 (16:44)

六項建議包括多元政策推動長者家居改造、推動新建房屋採用包容性設計、為私營長者房屋市場營造有利條件、提升物業管理能力以改善長者生活質素、因應人口變化善用社區資源和設施，以及優化公共空間促進長者社區共融。

多元政策推動長者家居改造方面，報告建議善用長者醫療券支援全體長者。基金會建議把家居改造評估納入長者醫療券獎賞先導計劃，透過為長者帳戶追加獎賞，鼓勵其尋求治療師家居改造評估。政府亦可考慮就家居改造裝修服務設立新的共同支付工具，引入按年齡及經濟狀况審查的機制，以決定政府資助額與使用者分擔比例。

至於為私營長者房屋市場營造有利條件，報告建議政府可明確定義長者房屋，並引入分級總樓面面積寬免機制、透過限制性土地租約增加針對長者房屋發展的土地供應、鼓勵發展多元化融資工具以支援長者房屋建設，以及加強長者退休財務穩定性，令其得以負擔更優質的退休生活。

團結香港基金總裁李正儀表示，居家安老不只是一項福利，更是社會必需品，報告強調跨部門協作的重要，從共同支付模式到跨服務合作，透過重新構想房屋和社區系統，使長者有尊嚴地生活，同時為未來作有意義的貢獻。

團結香港基金副總裁兼公共政策研究院執行總監葉文祺表示，房屋是居家安老重要的一環，而支援市民改造單位、將包容性設計融入建築規範、鼓勵私營機構在長者房屋方面有所創新等，將可創造一個令長者安全舒適的居家環境。葉說這不僅關乎基本生活所需，更重要是長者的尊嚴、可持續性及對香港未來的共同承諾。