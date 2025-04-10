大坑西邨居民涉襲保安　事主認或屬意外　控方撤控 (16:59)

被告郭基權（65歲，報稱退休人士）被控於2024年8月14日，在大坑西邨民樂樓外襲擊梁永強，因而對該梁永強造成身體傷害。

控方在庭上播放現場的閉路電視片段以及在場人士用手機拍攝的影片，顯示一名女居民入邨取回信件時遭保安員阻止入內，數名到場了解的居民因此與保安員爭執。一名男保安員突然跌倒，被告說「唉呀」。

跌倒的保安員梁永強接受辯方盤問時，稱被告持手機拍攝，而手機發出的光線令他不適。梁續指，當時可能是被告將他絆倒。辯方指出，是否同意事件可能只是一場意外，梁表示同意。控方因而申請不提證供起訴，獲何官批准。

案中女居民散庭後說，此案是因她返回邨內取信件引起，卻令被告因須面對官司而在過去數個月忐忑不安，她對此感到愧疚。被告則指，他現時心情「都係咁樣啦」，覺得「暫時又解決咗一件事」，之後仍需等待大坑西邨的司法覆核案件以及其他與香港平民屋宇有限公司有關的官司裁決結果。