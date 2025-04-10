初創平台推網約的士平台兼智能咪表　可利用APP自動收車費 (16:30)

DASH聯合創辦人及董事總經理馬兆鏘表示，DASH TAXI是全港首個網上平台對接線下咪表的平台，冀司機「用起來跟平時接一張現金單沒有分別」。

平台自三月試行運作以來，已獲超過4000名司機登記支持，並在大嶼山完成500多張訂單。平台亦獲香港科技園創新培育計劃提供資金等支持。平台會向乘客收取司機預訂費和平台費，平台費劃一車程的3%，預約費為5元。平台目前支援Visa和Mastercard卡，現正研究其餘電子工具，司機則免佣金。

司機如已安裝平台的智能咪表系統，可在網上平台接單，乘客上車後可與一般咪表一樣按「落旗」，咪表會自動將行程數據自動上傳平台，到終點時平台就會按咪表數據向乘客收錢。

乘客叫車時可先選一般四座、五座、比亞迪等較新型號的士或六座的士，平台會預估行程咪表價格，到埗後會自動在信用卡扣帳，車費將直接轉到司機的銀行或者已登記的FPS帳戶。

馬兆鏘表示，對接咪表的系統可減省人手輸入金額出錯的機會，減少爭執。目前平台只能接駁其研發的咪表，但正亦研究與其他兩款咪表提供接駁，每部的士安裝咪表的費用約5000元，未安裝系統的司機在該平台接單則可手動輸入金額。

目前平台的合作伙伴包括SynCab星群的士、忠誠集團、恆安車行、鴻溢車行、益豐車行、城市車行、國松車行及東南車行等共約12間車行。

運物局長陳美寶今日在立法會特別財委會表示，冀的士車隊除有各自的叫車平台外，亦有統一平台方便市民叫車，又提及當局「有在這方面積極籌備」。馬兆鏘稱，他們並非陳美寶提及的「統一平台」，但平台與當局關係非常緊密。平台現已跟一隊的士車隊確定「一定會對接」，未來三個月將推出服務，兩隊正在洽商，剩餘另外兩隊因「未成型」，故「未有好多很多東西可以談」，惟強調平台不僅服務車隊，冀服務整個的士行業。