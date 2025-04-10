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金管局擬駁通與警方及銀行數據識別傀儡戶口　銀行可暫緩可疑轉帳並要求客戶約見警方 (16:10)

本報早前報道有騙徒透過在本地開設傀儡戶口以中轉詐騙黑錢，電騙事主追索難。金管局今日（10日）聯同警務處、銀行業界表示，將採取新措施打擊傀儡戶口，主要涉及駁通警方「防騙視伏App」及銀行業界數據，識別及偵測可疑戶口，銀行亦可暫緩可疑轉帳，適當情況可邀請涉及的客戶到銀行與警方見面；以及建立機制，讓銀行可不受法例、合約保密等私隱限制，披露涉及詐騙的可疑戶口信息，政府指會爭取年底前推行有關措施。

金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）助理總裁陳景宏表示，未來將把「防騙視伏App」內儲存的信息向銀行業界公開，除可疑戶口外，還將包括騙徒或可疑人士的電話號碼、電郵地址等信息，銀行會標識這些電話、電郵下的戶口為可疑戶口，並可憑此暫緩對這些戶口的匯款，並即時警示潛在受害人。他舉例指一般做法下，銀行會先嘗試接觸匯款人，以獲得該筆匯款的背景資料，若必要亦可要求匯款人到銀行與警方見面，避免匯款人被騙財。

而為避免本地的跨行轉帳詐騙，陳景宏表示，將推動《銀行業條例》修訂，包括「要求/回應」機制，以及銀行的自發性信息披露機制。他透露，前者涉及若匯款行發現客戶可能要轉帳到可疑戶口，或者客戶本身可能是騙徒，可以要求收款的「下手」銀行提供收款戶口的資料，以評估客戶是否墮騙網，或本身是騙徒；而後者指，若銀行確定發現傀儡戶口，在向警方做可疑交易報告之前，就可通知其他銀行，並暫停涉及該戶口的交易。

陳景宏強調，銀行僅有在懷疑有詐騙或洗錢行為時，才可透過指定平台分享客戶資料，且接收資料的銀行亦只能將上述數據用於防止騙案和反洗錢，銀行會就此建立資料保密機制。

警務處網絡安全及科技罪案調查科總警司林焯豪表示，警方於2024年錄得44480宗詐騙案，較2023年的39824宗增加4656宗，雖仍然有約12%的升幅，但對比之前兩年每年超過40%的升幅，升勢已放緩。另外，涉及損失金額為91.5億港元，亦較2023年跌3000萬，跌幅約0.3%。執法方面，警方去年就各類型騙案及洗黑錢罪行共拘捕10496人，比2023年的9239人增加約13.6%。

財富情報及調查科總警司鄭麗琪就指出，傀儡戶口是洗黑錢罪案產業鏈的重要一環，多涉及有犯罪團體以金錢利誘、虛假承諾誘使外籍家庭傭工、學生、低收入人士、新來港人士或聯同跨境開戶團伙在本地開設傀儡戶口，當局亦會拘捕背後犯罪團體骨幹成員、招攬開戶者。

相關字詞﹕傀儡戶口 電騙 金管局 警務處 編輯推介

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