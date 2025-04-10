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廠商會反對美國藉加徵關稅逼中國談判　倡業界有「心理準備」打持久戰 (15:47)

美國總統特朗普本周三（9日）稱，由於「逾75國已接觸美國官員商討解決方案」，故宣布「最少部分國家會有90天的關稅暫緩期」。廠商會會長盧金榮今（10日）認為，對某些國家而言，訂單在這90天內可能會增加，但是他呼籲製造商及供應商「小心」，由於政策隨時會改變，因此需要在合約清楚列明與關稅變動相關的保護措施。被問到本港長遠會否放棄美國市場，他指長遠一定會減少依賴美國市場，平衡風險，舉例昔日做八成、九成美國生意，日後需要考慮分散到東盟、南美、中東及一帶一路國家。

特朗普本周三（9日）宣布，即時把對中國貨品的關稅提升至125%。盧金榮今在傳媒午宴上表示，強烈反對美國藉此令中國屈服及走到談判桌，廠商會支持國家堅定立場，沉著應對，以維護自身正當合法權益。他認為特朗普繼續加關稅「已經無甚麼意義」，由於目前關稅水平非常高，而且局勢充滿不確定性，除非能在其他地區生產或出口，否則不論是生產商、出口商或美國入口商，短期內均會採取觀望態度。

中美關稅戰持續升級，盧金榮認為難以預測相關局面將持續多久，涉及很多變數，包括美國業界和民眾反彈，並引述消息指，美國商界正考慮以法律途徑阻止實施新關稅；而內地可能會推出更多反制措施，在中美兩國博弈激烈下，僵局可能維持一段時間，建議業界有「心理準備」打持久戰。

盧金榮提到，本港製造業每年出口至美國涉及約60億元，佔本港少於百分之一的貿易額，主要涵蓋珠寶首飾、機械及品質儀器等，日後需要逐步升級轉型及出口至其他地方。他認為，業界首要保障貸款回收和現金流穩定，審視調整產能，避免貨品積壓；另並加快推動供應鏈和銷售市場多元化，逐步降低依賴美國市場。

廠商會下月將會率團前往沙特阿拉伯、科威特及卡塔爾進行市場考察。盧金榮稱，目前中東著重產業多元化，亦有資金及興趣與本港廠商或企業合作，是次考察將簽署合作協議，並與廠商會會員拓展當地市場。他建議港府推出支援措施，協助企業穩定營運資金，擴展「BUD專項基金」涵蓋所有經濟體；另把握全球經濟區域化加速契機，拓展南半球、中東及非洲等具潛力市場的經貿合作，推動簽訂自由貿易協定。

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