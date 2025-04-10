何永賢稱會整體規劃公屋項目及供應 (13:58)

何永賢表示，當局每年都會更新《長遠房屋策略》，例如估算人才計劃對出售市場或出租市場的影響，「嚟緊我哋同樣都會睇住呢個數字，（確保）係恰如社會所需」 。她說，30.8萬個公營房屋包括出租公屋及出售資助房屋，後者佔約三成、將來會逐漸邁向四成，資助出售房屋能提供收入予房委會營運出租公屋；至於出租公屋租金每兩年會按機制決定是否調整租金，又說當局關心整體財政的健康穩健，將會繼續持續留意房屋供求關係。

議員關注首置項目貨尾未清

另外，據房屋局初步書面回覆，市區重建局已推售首2個「港人首次置業」項目，即「煥然懿居」第一和第二座，以及「煥然懿居」第三座；政府正推展另外數個「首置」項目，合共提供約5000個「首置」單位。會上有不少議員追問「首置」銷情，包括選委界立法會議員周文港指，「煥然懿居」第三座尚有單位未賣出，關注當局會否調整有關申請資格，使資金盡快「回籠」。

何永賢承認仍有數十個單位還未出售，當局會一直會與市建局緊密聯繫及檢視銷售策略，又指所有樓盤銷售受市場氣氛影響，尤其「首置」單位售價低於市價，銷售時間及策略要小心籌謀。