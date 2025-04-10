警搗洗黑錢集團拘6人　涉洗黑錢近3億 (14:03)

新界北總區刑事情報組高級督察譚明珠表示，針對非本地人來港開設傀儡銀行戶口情况，經多個月調查後，鎖定一個涉及中港兩地的跨境洗黑錢集團，相信該集團在港運作約一年，涉及洗黑錢的銀行戶口交易約2.9億元。被捕4男2女年齡介乎19至39歲，其中一人屬持雙程證的內地人，其餘為本地人，分別報稱從事攝影、倉務員、侍應、無業等，正被扣留調查。

警方初步相信集團涉及2023年6月至2025年1月期間，本港至少46宗騙案，主要是網絡情緣、貸款及投資騙案，事主共損失1366萬元，當中一名事主墮入網上情緣騙局損失150萬。行動中檢獲19張提款卡、25萬現金，並凍結兩名骨幹成員戶口60萬資產。警方正繼續追查，亦會與內地執法單位交換情報。

警方又指集團租用兩個位於荃灣區單位作為行動單位，骨幹成員安排內地傀儡成員來港，在行動單位內開設網上銀行戶口及到附近不同銀行開戶，並將單位作為傀儡成員的匿藏地點。當開戶之後，傀儡戶口持有人收到少量金錢作報酬，將銀行卡及密碼交出成為洗黑錢工具。當騙款存入傀儡戶口後，成員迅即從戶口提取現金，騙款可於半小時內全數提取，隨後兌換為加密貨幣存入錢包再作轉賬，逃避警方追查。

新界北總區公眾活動調查組總督察梁綺薇指，昨日拘捕行動中，刑事部探員發現集團兩名骨幹成員，在一間銀行使用多張提款卡提取大量現金，相信為詐騙得益，於是以串謀洗黑錢拘捕兩名男子，並在他們身上搜獲17張屬於傀儡戶口持有人的提款卡及現金25萬元。亦隨即拘捕一名較早前負責提取騙款女骨幹成員，並搜查集團位於荃灣區兩個行動單位。兩單位分別位於一住宅大廈及一工商大廈，內有床褥、被鋪及日用品等。亦搜查被捕人的住所，檢獲一部點鈔機、2張傀儡戶口持有人提款卡、電腦及手提電話。