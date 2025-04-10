總督察何兆東捲收賄案押後再訊　庭上透露申法援被拒 (13:30)

被告何兆東（38歲，總督察）今自行應訊；何兆東的妻子何姸頴（36歲，家庭主婦）則有律師代表。代表何姸頴的大律師稱，目前何兆東未有法律代表，若他將來覓得法律代表，兩名被告或聯合向控方作陳述，申請把案件押後至今年7月2日再訊。

自行應訊的何兆東則稱，現階段打算自辯，並透露昨日獲控方提供18隻涉案光碟，申請押後案件檢視相關資料。李官關注，何兆東在審訊中是否打算自辯？何說要視乎證據和答辯方向。在李官追問下，何進一步說，早前曾申請法援但不獲批准，亦有嘗試聯絡不同律師。李官終建議何兆東以「有限錢」索取法律意見，分析本案「好打定唔好打」，或聘用律師「由頭打到尾」，並將案件押後至7月2日再訊。

被告何兆東被控兩項公職人員接受利益罪，以及3項公職人員行為失當罪，目前正被停職；何兆東的妻子何姸頴則被控一項協助、教唆、慫使或促致公職人員接受利益罪。

控罪指稱，何兆東2021年8月至2023年1月其間，兩度從商人曲海鵬接受利益，即合共114萬元現金、童裝及手袋，向曲及另一案報案人梁國興泄露警方內部資料。何姸頴則被控協助、教唆、慫使或促致何兆東從曲接受利益。