警方打擊元朗三合會拘122人　破太空油工場拘三名14至18歲學生 (13:02)

被捕74男48女年齡介乎14至67歲，當中包括三合會骨幹成員，分別涉嫌經營非法賭博場所、於非法賭博場所內賭博、經營無牌酒吧、無牌賣酒、於無牌酒吧內飲酒、製毒及洗黑錢。行動中搗破3個非法賭博場所、3間無牌吧，檢獲大批賭具、酒精飲品、音響器材總值約50萬元。

行動期間，新界北總區反三合會行動組，於前日（8日）突擊搜查上水金錢村一村屋單位，撿獲約450克依托咪酯粉末、712粒含有太空油毒品煙彈、約60公升香油及一批製毒工具，包括煮食爐、量杯、針筒、電子磅及大量未使用的煙彈。

警方以製作危險藥物罪名拘捕屋內兩男一女，年齡分別14歲、16歲及18歲，據悉三人為同學關係，有人被毒販利用，帶壞兩名年紀較小的同學，3人仍然被扣留調查。

經初步調查，該太空油毒品製造工場，主要將香油混入依托咪酯粉末，加熱混和，再利用針管注射入煙彈，之後分銷出售。初步估計，檢獲的依托咪酯粉末以及香油，可以製造約2200粒太空油煙彈，市值約100萬元。相信於元朗區非法娛樂場所或透過網上出售。

新界北總區反三合會行動組總督察戴玉麟稱，其中被捕兩名分別14歲男童及16歲女童均未成年，相信毒販以免費毒品和微薄的報酬利用青少年販毒。警方強烈譴責，並會引用香港法例134章第56A條向法庭申請對毒販加刑。