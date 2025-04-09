Coldplay啟德演唱會第二場  場外續有「黃牛黨」 稱附近有警察要「細聲」兜售 (21:54)

記者今日到啟德體育園觀察，發現傍晚6時許起，啟德零售館至中央廣場的通道處有多名操流利普通話的「黃牛黨」向路人兜售啟德門票。記者添加其中一名的微信，發現該人士從屬名為「大成演出門票」的黃牛黨，自7日起便在朋友圈兜售啟德Coldplay演出飛，999元價位售2200，溢價約120%，而最貴的2099價位票售價3000元，溢價約42%。此外，該人士在微信公開「招代理」，即招攬其他人參與做黃牛黨。被記者問及買多張是否可以有優惠，該人士就不屑地回覆指「除非你買20張票否則不會（有優惠）」。

這些黃牛黨會在休憩處的長椅久坐，待發現合適「目標」才上前兜售，且走至極近才小聲詢問「要不要票」。一名黃牛黨向記者兜售門票，提及附近有警察巡邏，惟有小聲詢問，又向記者指「你買票沒事，只有我們會被抓」。

另外，亦有外國面孔人士疑似從事炒賣門票生意。記者於今日下午4時許起有兩名外國人舉「Tickets Wanted」的卡紙於啟德站D口附近收票，反覆重複「有沒有人賣票？我要票。（Anyone wants to sell tickets? Want Coldplay tickets.）」。他們自稱是旅客，碰巧遇到演唱會想買票進入，惟記者發現其中一人隨後在下午6時許，於中央廣場附近向其他外國人兜售門票，但是原價1099的門票僅提價100元售出。

另亦有一批外國人成群在青年運動場前廣場及走道求門票，這批人士亦不斷重複上述同樣話術。據了解，有部分外國旅客疑買到假票，惟與友人共同抵港，因此試圖場外再買票觀看。

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