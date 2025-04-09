明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

Coldplay啟德演唱會第二場  場外續有「黃牛黨」 稱附近有警察要「細聲」兜售 (21:54)

英國樂隊Coldplay 前日（8日）首演時警方於場外打擊黃牛，共拘捕6人，惟今日（9日）在啟德體育園主場館進行第二日演出，場外仍有黃牛「以身試法」兜售門票，溢價42%至120%。另有外國人先收票後賣票。此外，有人士成群在通往中央廣場的通道兩旁兜售「官方紀念品」，較官方店鋪便宜100到150港元。據了解，警方今天晚上也票控一個本地男子。

記者今日到啟德體育園觀察，發現傍晚6時許起，啟德零售館至中央廣場的通道處有多名操流利普通話的「黃牛黨」向路人兜售啟德門票。記者添加其中一名的微信，發現該人士從屬名為「大成演出門票」的黃牛黨，自7日起便在朋友圈兜售啟德Coldplay演出飛，999元價位售2200，溢價約120%，而最貴的2099價位票售價3000元，溢價約42%。此外，該人士在微信公開「招代理」，即招攬其他人參與做黃牛黨。被記者問及買多張是否可以有優惠，該人士就不屑地回覆指「除非你買20張票否則不會（有優惠）」。

這些黃牛黨會在休憩處的長椅久坐，待發現合適「目標」才上前兜售，且走至極近才小聲詢問「要不要票」。一名黃牛黨向記者兜售門票，提及附近有警察巡邏，惟有小聲詢問，又向記者指「你買票沒事，只有我們會被抓」。

另外，亦有外國面孔人士疑似從事炒賣門票生意。記者於今日下午4時許起有兩名外國人舉「Tickets Wanted」的卡紙於啟德站D口附近收票，反覆重複「有沒有人賣票？我要票。（Anyone wants to sell tickets? Want Coldplay tickets.）」。他們自稱是旅客，碰巧遇到演唱會想買票進入，惟記者發現其中一人隨後在下午6時許，於中央廣場附近向其他外國人兜售門票，但是原價1099的門票僅提價100元售出。

另亦有一批外國人成群在青年運動場前廣場及走道求門票，這批人士亦不斷重複上述同樣話術。據了解，有部分外國旅客疑買到假票，惟與友人共同抵港，因此試圖場外再買票觀看。

相關新聞﹕Coldplay首日獻聲 6黃牛場外斷正 有樂迷讚音響好 有旅客盼增交通指示牌

 

相關字詞﹕啟德體育園 黃牛黨 黃牛票 編輯推介 編輯推介

上 / 下一篇新聞