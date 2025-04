Coldplay啟德演唱會第二場  場外續有「黃牛黨」 稱附近有警察要「細聲」兜售 (21:54)

記者今日到啟德體育園觀察,發現傍晚6時許起,啟德零售館至中央廣場的通道處有多名操流利普通話的「黃牛黨」向路人兜售啟德門票。記者添加其中一名的微信,發現該人士從屬名為「大成演出門票」的黃牛黨,自7日起便在朋友圈兜售啟德Coldplay演出飛,999元價位售2200,溢價約120%,而最貴的2099價位票售價3000元,溢價約42%。此外,該人士在微信公開「招代理」,即招攬其他人參與做黃牛黨。被記者問及買多張是否可以有優惠,該人士就不屑地回覆指「除非你買20張票否則不會(有優惠)」。

這些黃牛黨會在休憩處的長椅久坐,待發現合適「目標」才上前兜售,且走至極近才小聲詢問「要不要票」。一名黃牛黨向記者兜售門票,提及附近有警察巡邏,惟有小聲詢問,又向記者指「你買票沒事,只有我們會被抓」。

另外,亦有外國面孔人士疑似從事炒賣門票生意。記者於今日下午4時許起有兩名外國人舉「Tickets Wanted」的卡紙於啟德站D口附近收票,反覆重複「有沒有人賣票?我要票。(Anyone wants to sell tickets? Want Coldplay tickets.)」。他們自稱是旅客,碰巧遇到演唱會想買票進入,惟記者發現其中一人隨後在下午6時許,於中央廣場附近向其他外國人兜售門票,但是原價1099的門票僅提價100元售出。

另亦有一批外國人成群在青年運動場前廣場及走道求門票,這批人士亦不斷重複上述同樣話術。據了解,有部分外國旅客疑買到假票,惟與友人共同抵港,因此試圖場外再買票觀看。

相關新聞﹕Coldplay首日獻聲 6黃牛場外斷正 有樂迷讚音響好 有旅客盼增交通指示牌