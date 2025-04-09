旅發局過去一年邀逾2600名KOL、網紅及媒體來港旅遊　量身訂造主題行程 (18:34)

旅發局去年主動邀請超過620位來自不同客源市場，包括內地、東南亞、台灣、日本等地的KOL赴港親身體驗，文體旅局表示，這些KOL累積的粉絲數目接近3.8億，認為通過他們的第一手經歷，可發放正面口碑予龐大的粉絲群。旅發局邀請的十大KOL中包括3位來自菲律賓的的KOL，亦有來自內地的陳意涵，其餘則來自印尼、越南、泰國、韓國及澳洲。

2024年旅發局邀請的十大KOL：

KOL 客源市場 粉絲數目 Niana Guerrero 菲律賓 99,792,651 Ranz Kyle 菲律賓 39,187,062 Heart Evangelista 菲律賓 35,420,360 Meissie Disini 印尼 15,964,542 陳意涵Estelle 內地 10,099,000 Georgina Wilson 越南 7,790,398 Freen 泰國 7,233,134 Kwon Yu-ri 權俞利 韓國 6,851,341 Tha Naerng 泰國 5,288,896 Vincent Yeow Lim 澳洲 5,147,852 資料來源：立法會文件

文體旅局指，旅發局邀請KOL時會考慮多項因素，例如其粉絲數量、社交媒體網絡的互動率、形象，及與目標市場和行銷目標是否配合等，又說未來一年會繼續邀請更多相關人士訪港，透過他們的親身體驗，產生正面口碑，有關工作已納入旅發局的整體市場推廣預算中，難以分開量化。

另外，文體旅局指出，旅發局於2024/25年度共製作逾200條不同主題的影片 ，在全球不同的社交媒體播放，觀看人次全球至少達到6.7億；旅發局亦與多個全球知名媒體合作，推出近30個綜藝、娛樂、電視及劇集等不同類型的節目。