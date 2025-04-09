旅發局過去一年邀逾2600名KOL、網紅及媒體來港旅遊　量身訂造主題行程 (18:34)

文化體育及旅遊局於立法會特別財委會文件中表示，旅發局過去一年邀請超過2600名關鍵意見領袖(KOL)、網絡紅人、媒體等來港旅遊；單計今年首月亦已邀請逾100名KOL及網紅等，並為他們量身訂造了多樣化的主題行程，涵蓋中西藝術、流行文化、水上活動、傳統節慶、美酒佳餚及郊外探索等。
旅發局去年主動邀請超過620位來自不同客源市場，包括內地、東南亞、台灣、日本等地的KOL赴港親身體驗，文體旅局表示，這些KOL累積的粉絲數目接近3.8億，認為通過他們的第一手經歷，可發放正面口碑予龐大的粉絲群。旅發局邀請的十大KOL中包括3位來自菲律賓的的KOL，亦有來自內地的陳意涵，其餘則來自印尼、越南、泰國、韓國及澳洲。
2024年旅發局邀請的十大KOL：
|KOL
|客源市場
|粉絲數目
|Niana Guerrero
|菲律賓
|99,792,651
|Ranz Kyle
|菲律賓
|39,187,062
|Heart Evangelista
|菲律賓
|35,420,360
|Meissie Disini
|印尼
|15,964,542
|陳意涵Estelle
|內地
|10,099,000
|Georgina Wilson
|越南
|7,790,398
|Freen
|泰國
|7,233,134
|Kwon Yu-ri 權俞利
|韓國
|6,851,341
|Tha Naerng
|泰國
|5,288,896
|Vincent Yeow Lim
|澳洲
|5,147,852
|資料來源：立法會文件
文體旅局指，旅發局邀請KOL時會考慮多項因素，例如其粉絲數量、社交媒體網絡的互動率、形象，及與目標市場和行銷目標是否配合等，又說未來一年會繼續邀請更多相關人士訪港，透過他們的親身體驗，產生正面口碑，有關工作已納入旅發局的整體市場推廣預算中，難以分開量化。
另外，文體旅局指出，旅發局於2024/25年度共製作逾200條不同主題的影片 ，在全球不同的社交媒體播放，觀看人次全球至少達到6.7億；旅發局亦與多個全球知名媒體合作，推出近30個綜藝、娛樂、電視及劇集等不同類型的節目。