大灣區青年就業計劃參與人數低於試行階段　孫玉菡稱已達預期效果 (17:48)

大灣區青年就業計劃鼓勵企業聘請及派駐香港青年到大灣區內地城市工作，會向參與企業發放按聘用青年人發放津貼，每人每月1萬元，為期最長18個月。計劃2023年起恆常化，並於今年1月起放寬參加資格至29歲或以下至少持副學位學歷的青年，津貼上限也上調至每人每月1.2萬元。

據勞福局提交的書面回覆，計劃試行期間有1091名青年入職，2023年及2024年的恆常計劃下則分別有718名及417名青年入職。入職青年從事的行業主要有商用服務業、金融業等。至於參與計劃的企業及職位空缺數目，2023及2024年分別有278間及249間企業，提供2540個及2186個職位空缺，均低於試行計劃期間的417間及3494個。

多名議員在今午的立法會財務委員會特別會議就計劃提出質詢，其中議員鄧飛指出參與計劃的企業及職位空缺數字、以至入職青年數字均下降，質疑計劃是否仍有繼續的必要。勞福局長孫玉菡回應稱計劃達到預期效果，並解釋每年情况不同，數字下降有很多原因，「每年有變化不出奇」，又指計劃仍有吸引力，很多年輕人覺得是好計劃，且有不少企業仍感興趣。

孫玉菡：已調整計劃年齡、學歷要求等

他舉例提到騰訊這類頂尖科技企業，如港人要經其全球招聘入職，成功者很少，但現時計劃則為香港青年專設一條隊伍。孫玉菡也指，計劃今年在年齡、學歷要求跟津貼額上作調整，並推出內地青年來港就業安排，當局仍需要時間觀察情况，再檢討如何用好計劃。

議員尚海龍則關注人才來港須付申請費，簽證費上調的安排，孫玉菡指，香港以往收費低，現時縱調高在全球仍然屬最低水平，又指「如果你可以嚟到香港用我哋嘅環境可以創造咁多經濟價值，你都唔需要介意畀嗰1900蚊，如果你1900蚊都唔想畀嘅，咁我又覺得你無謂嚟喇。」他說，有意見關注政府會否就相關收費進行諮詢，惟政府加價不會進行諮詢，且要向外來人才進行諮詢是「強人所難」，重申收費只是大致收回成本。