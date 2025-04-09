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反恐條例第二案｜首被告稱無目擊製炸彈但懷疑友人涉案　否認曾用涉事TG帳號 (17:49)

《反恐條例》第二案，8人涉2020年策劃3次爆炸，今（9日）在高院第84天審訊。首被告何卓為自辯表示，曾懷疑身邊友人牽涉明愛醫院和羅湖港鐵站炸彈案，他向友人旁敲側擊，獲回覆「你覺得係，咪係囉」。他否認使用涉案Telegram帳號，只是找中學師弟冒充他的名義入群組，以免被社運圈「捉鬼」。他強調不知道涉案計劃內情，只想追求女性時，將一些事情說出來「認威」。

據控方指控，何卓為租住的宏創方5樓單位，是2020年明愛醫院及羅湖事件的炸彈製造場地。明愛炸彈案發生前一晚，何供稱與友人在單位飲酒，未見有人製作炸藥。不過，他稱當時加入不少Telegram（Tg）「公海」群組，知悉示威者要求政府封關，以防止疫情擴散，有人打算放煙霧彈迫醫護罷工。事發當日，他稱與網媒記者互通消息，得知煙霧彈已放置好，其後從《蘋果日報》和連登討論區得知煙霧彈「成功咗」，即已引爆和放煙。

至於羅湖爆炸案，何卓為被指於凌晨在楓樹街男廁交收炸彈，由別人送往羅湖引爆。何庭上解釋，他與同案被告吳子樂、周皓文聊天，凌晨外出找不到心儀的酒，遂折返單位。他稱不知道有人在公廁交收「閃光彈」，無參與製作羅湖炸彈，惟他事後回想，租借單位的友人Rachel疑與事件有關。他問「羅湖單嘢係咪你識啲friend搞㗎？」，Rachel答「你覺得係，咪係囉」。

外號為「五飛」的何卓為表示，他曾向中學師弟「阿蛋」提及友人疑涉炸彈案，他想淡出示威圈子，但擔心「五飛」的名字在社運圈出現，會再遭網路欺凌。他遂和「阿蛋」協定，由「阿蛋」冒充自己的名義設Tg帳號，並在公海群組發言，測試「五飛」的名字會否被攻擊。法官陳仲衡質疑他想淡出社運圈，不必找「替身」，可以直接退出群組；他回答當時流行「捉鬼」風氣，若自己貿然退出社運圈，「有人畀警方調查，可能會入我數」。

何強調，他懷疑身邊人涉炸彈案後，一心盡快遠離社運圈，並想遷出宏創方5樓單位。他稱不想和友人撕破臉，只想知道對方大概計劃，無意深入了解，「我有個陋習，追女仔嘅時候，想將唔係我做而我又知道嘅事，講出嚟『認威』」。聆訊明續。

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