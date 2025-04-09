衛生署向12名非本地培訓牙醫發聘書　首批3人上月起於政府牙科診所工作 (16:03)

立法會去年7月通過《2024年牙醫註冊（修訂）條例草案》，衛生署隨同月展開全球招聘工作，共接獲超過90份申請，經過嚴格遴選後陸續發出12份聘書，牙管正積極處理相關註冊事宜。

衛生署牙科服務主任顧問醫生許美賢說，署方已為這些非本地培訓牙醫提供一星期的入職培訓，以助了解本港公共牙科服務的範疇和政府牙科醫生的職務。她又說，衛生署會繼續以多管齊下的方式招聘及挽留牙科醫生人手，並與牙管會緊密聯繫，致力盡快完成審批非本地培訓牙醫的註冊申請，以應對本地牙科服務需求。

3名剛履新的牙醫表示，對能運用自己的專業知識和經驗服務香港市民深感榮幸，尤其對於能回饋成長之地，並有更多時間與家人相聚感到高興。他們指出，衛生署入職培訓的內容全面實用，涵蓋感染控制、病歷系統操作及診症流程等實務內容，有助他們迅速適應工作環境，期待能長期留港發展，持續以專業服務社群。