3男認打劫首飾店　分別判囚4年5個月至4年8個月 (15:21)

元朗一間珠寶店5年前遭5名蒙面匪徒持刀、斧頭等入內劫總值逾60萬元首飾，其中3人早前承認一項搶劫罪，二人今（9日）在高等法院被判入獄4年5個月，餘下一人則判監4年8個月。法官指本案行劫有計劃、有預謀，以首飾店為目標。有被告過往曾干犯另一宗搶劫案，基於總刑期原則，他現在共須服刑15年4個月。
被告依次為GHULAM Mustafa（53歲、巴基斯坦裔）、TAMANG Norbu Lama（27歲、尼泊爾裔）及GURUNG Royal（25歲、巴基斯坦裔），3人承認於2020年3月3日，在元朗教育路富好大樓地下搶劫大新珠寶的7枚金戒指及71隻金手鐲。
法官胡雅文判刑時引述辯方求情指，3人過往均有案底，涉及毒品、盜竊、打鬥等，其中第三被告曾因有意圖而傷人和搶劫，去年被判監13年。法官採納7年監禁為量刑起點，由於首被告及次被告有有效求情因素，2人獲多於三分一減刑，判囚4年5個月；第三被告則囚4年8個月。
案情指，案發當日約上午11時許，一輛被盜私家車駛至涉案地點前，一行5名蒙面人士包括3名被告衝入店內，當時店內有6名職員。其中一人用刀指向職員，其他人則以斧頭和錘子砸碎玻璃展示架，取走7枚金戒指和71隻手鐲，總值港幣605,091元。眾人隨即上車離開，失物至今未被起回。
同日近傍晚6時，前述已移除車牌的私家車被發現停泊於元朗大生圍，車上被搜出斧頭、勞工手套等犯案時使用的物品。2022年11月同案另一名劫匪認罪，並指證3名被告。