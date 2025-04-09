明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

網媒涉於FB群組公開他人姓名及相片　事主稱借貸時曾抵押個人資料 (15:03)

網媒「荃媒」社交媒體帳戶涉於去年4月在公開群組公布被指欠債人士的個人資料，一名報稱傳媒工作者的40歲男子涉嫌參與「起底」，遭個人資料私隱專員公署控告一項「未獲當事人同意下披露其個人資料」罪，今（9日）不認罪受審。事主供稱，被告代其債主公開他的個人資料，債主答應會在他還款後刪除資料，但沒兌現承諾。西九龍裁判法院裁判官王證瑜裁定案件表證成立，辯方表明被告明（10日）會出庭自辯。

被告肇峰（40歲，報稱傳媒工作者）被控於去年4月4日，在未經資料當事人男子X的相關同意下，在Facebook群組「搬屋公司黑名單」以帳戶「荃媒 Tsuenwanlennon Daily」披露X的個人資料，即其中文姓名、英文姓名、受僱公司的中英文名稱及展示臉容的相片。

辯方稱不爭議涉案帖文存在，但會指出是事主主動提供有關資料，而上載帖文的人不是被告、被告真誠相信帖文不涉敏感資料。私隱專員公署前助理個人資料主任陳少威作供時確認，被告在錄影會面提及，「荃媒」的帳戶由3個人共同管理。

控方傳召事主X予辯方盤問，X確認去年1月及3月向債主借款，也同意是他主動向債主提供個人資料作抵押，指若他不還款，債主可用任何方式追債。辯方指出，債主在第二次借款時沒答應會在X還款後刪除資料，而且X只是謊稱曾委託友人代為還款，實際上沒還款；X均不同意。X指曾出示「過數紀錄」，但不知為何債主未收到款項，而當時其資料已被人在網上公布，他為保生計，只好先請妻子再向債主支付3500元。

在控方覆問下，X說與被告不相識，債主也沒提及會委託他人代為公開其資料。X稱：「（可用任何方式追債）係指可以搵我太太，上我屋企，上公司問，而唔係擺喺網絡世界度，拋開哂俾所有人睇。」

相關字詞﹕法庭 編輯推介

上 / 下一篇新聞