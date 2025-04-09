網媒涉於FB群組公開他人姓名及相片　事主稱借貸時曾抵押個人資料 (15:03)

被告肇峰（40歲，報稱傳媒工作者）被控於去年4月4日，在未經資料當事人男子X的相關同意下，在Facebook群組「搬屋公司黑名單」以帳戶「荃媒 Tsuenwanlennon Daily」披露X的個人資料，即其中文姓名、英文姓名、受僱公司的中英文名稱及展示臉容的相片。

辯方稱不爭議涉案帖文存在，但會指出是事主主動提供有關資料，而上載帖文的人不是被告、被告真誠相信帖文不涉敏感資料。私隱專員公署前助理個人資料主任陳少威作供時確認，被告在錄影會面提及，「荃媒」的帳戶由3個人共同管理。

控方傳召事主X予辯方盤問，X確認去年1月及3月向債主借款，也同意是他主動向債主提供個人資料作抵押，指若他不還款，債主可用任何方式追債。辯方指出，債主在第二次借款時沒答應會在X還款後刪除資料，而且X只是謊稱曾委託友人代為還款，實際上沒還款；X均不同意。X指曾出示「過數紀錄」，但不知為何債主未收到款項，而當時其資料已被人在網上公布，他為保生計，只好先請妻子再向債主支付3500元。

在控方覆問下，X說與被告不相識，債主也沒提及會委託他人代為公開其資料。X稱：「（可用任何方式追債）係指可以搵我太太，上我屋企，上公司問，而唔係擺喺網絡世界度，拋開哂俾所有人睇。」