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醫院運送員涉強姦智障女並企圖肛交　事主曾拒絕但被告稱「搞咗先」 (14:24)

醫院運送員涉前年兩度跟一名智障女非法性交，又企圖與對方肛交，案件今（9日）在區域法院開審。據庭上播放的錄影會面片段，事主稱曾對被告表示「唔想搞」，但被告回應謂「搞咗先」，至事發翌日她「覺得痛」，遂報警處理。

被告方金明（約35歲，醫院運送員）否認兩項與「與精神上無行為能力的人非法性交」及一項「企圖與精神上無行為能力的人作出肛交」罪受審。控罪指稱，被告於2023年1月30日，在新蒲崗衍慶街衍慶大廈高雅賓館某室，兩度跟精神上無行為能力的X非法性交，以及企圖跟對方肛交。

控方開案陳辭指，X在1986年出生，智商為58分，患輕度精神發育遲援，並持有永久殘疾人士登記證，須定期覆診。就案發經過，控方表示，2023年1月28日，X透過手機交友軟件SayHi結識被告，其間交換電話號碼，並開始以WhatsApp及電話溝通，兩人終在1月30日下午6時許在新蒲崗首次見面。

控方指，兩人當晚用膳後，一同前往新蒲崗高雅賓館某房間，最終兩人當晚兩度性交；此外，當晚被告嘗試跟X肛交，但失敗告終，兩人當晚約9時半離開賓館。

控方續謂，翌日被告在WhatsApp和SayHi封鎖X，同日X感到下體疼，遂就事件報警；同年2月3日，警方以強姦罪拘捕被告，被告在警誡下稱「我係搞過條女」。

在辯方盤問下，X承認從未跟被告表明自己患智障，並同意是因為在通訊軟件遭被告封鎖，才選擇報警。

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