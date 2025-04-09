東涌延線下周六安裝第二個道岔　東涌至欣澳站當晚提早兩小時收車 (12:50)

港鐵公司機場鐵路總管呂幹貽表示，下周六的尾班車於晚上約11時01分由東涌站開出；晚上約11時07分由香港站開出，建議乘客於尾班車開出前提早5分鐘入閘。港鐵亦會提供免費接駁巴士，每3至9分鐘一班巴士，車程約20至30分鐘，不過呂幹貽提醒，當晚有機會受路面交通情况影響，整體巴士車程會較長，所以乘客應及早規劃行程。接駁巴士有兩個上落客處，包括由東涌站往欣澳站巴士需在東涌站A出口停車處上車；由欣澳站往東涌站的巴士則在欣澳站A出口、欣澳公共運輸交匯處上車。

港鐵當晚會在東涌沿線派出約百名職員協助，亦會發放不同語言的單張，除中英文版本外，也會提供烏爾都語及旁遮普語版本，方便少數族裔人士閱讀。港鐵又指，目前已完成東涌東站的地基工程，現正興建車站月台、大堂等主體工程，按現時工程計劃，預計第三及第四次道岔工程分別於2026年及2027年進行。