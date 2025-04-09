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葉劉淑儀料貿易戰或持續兩年　政府因財赤難「放水」現應再削減開支 (12:51)

美國對中國貨物的新徵關稅稅率今日（9日）起增至104%。行政會議召集人、立法會議員葉劉淑儀表示，現時很多貿易已停頓，對全球打擊大，不過香港因不會採取反制措施，相信較很多地方更穩定清晰、有確切性，投資環境亦較好。她預料，貿易戰或持續兩年，屆時全球貿易及實體經濟將陷入衰退和萎縮，惟香港政府因財赤難以「放水」刺激經濟，現時應想辦法削減政府開支。

葉劉淑儀今早於新城《財知大道》中表示，政府應進一步與最受打擊的業界接觸，商討可協助他們的具體措施，又認為政府應檢視公務員架構，考慮再減少公務員數目，從而釋放人手至私人市場及減少加薪壓力。

林健鋒：部分企業處於危急存亡之秋

行會成員、商界立法會議員林健鋒於港台《千禧年代》中表示，與美國做生意的製造商及出口商正步入寒冬，部分廠商因不能出貨而未能收取報酬，繼而影響現金流，加上成本一直上漲，令業界狀况雪上加霜，部分企業更處於「危急存亡之秋」。他認為，美國今次發起的貿易戰屬「無差別攻擊」，波及範圍闊且破壞力強，故香港各界要堅強及團結一致，「如果我哋跪低呢，我哋就『冇埞企』㗎啦」。

林健鋒期望金管局及銀行盡量協助中小企渡過難關，例如更彈性處理貸款還款安排，延長還息不還款計劃12個月等。他亦希望出口信用保險局提供資訊，協助業界開拓非洲、南美洲等新興國家市場，並考慮將傳統及新興市場的保費看齊。至於其他市場能否代替美國市場，林指，雖然香港與中東及東盟的貿易銷售在過去兩年上升，但兩者合共亦比不上與美國的貿易額，認為要取代整個美國市場的貿易並不容易，要逐步轉移。

香港付貨人委員會主席林宣武於同一節目中表示，當美國徵收的稅項超過50%時已「無得做」，部分美國進口商要求廠商負擔部分關稅，及後亦已暫停訂單，有關不穩定性令中小企面對很大壓力。他形容港商可做的有限，因連美國進口商亦不知道該如何是好。

相關字詞﹕關稅戰 貿易戰 葉劉淑儀 林健鋒 編輯推介

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