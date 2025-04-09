三生態旅遊片區僅前南丫礦場由單一發展商負責　發展局：保規劃彈性 (12:23)

何珮玲今（9日）在港台《千禧年代》表示，片區模式可提供大面積土地，發展不同渡假設施。提到只有南丫島項目由單一發展商發展，她強調，單一發展商背後可由幾間企業聯營，而由單一發展商處理，可有更大彈性規劃，既可發展游艇設施，也可興建低密度住宅。

至於其他項目由多個發展商負責，何珮玲說尖鼻咀適合動態活動，如越野單車、空中飛索等，白泥則以看日落、生態導賞團等靜態活動爲主，加上兩片土地面積均較大，當局容許不同組合的發展模式，稱發展商「如果食得曬」也可提出發展整個項目，否則可拆開不同部分。而南大嶼項目涉及很多分散地點，當局也給予彈性分拆發展，並對村民參與持開放態度。問到設施之間的協調性，她認為不同發展商作出不同規劃時，反而令項目有多元元素。

何珮玲重申，當局已調低住宅及基建規模，發展商現只需自資興建用地內水管、道路等基建，認為基建規模合理。

有意見關注環境影響，何稱根據初步環評，發展規模對環境影響不大，屆時發展商「入場」後，會按遊艇泊位設計和數量再做環評。她也稱不希望過度發展，當局會控制進入嶼南路的車輛數目，並考慮在長沙興建碼頭，以水路疏導旅客，並發展行人步道。