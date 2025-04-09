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七欖賽事逾11萬人入場按年增近15%　欖總： 外界對啟德體育園辦七欖疑慮一掃而空 (10:58)

首度移師啟德體育園主場館的香港國際七人欖球賽於上月28日至30日舉行。中國香港欖球總會今（9日）表示，七欖賽事取得圓滿成功，開賽前共售出超過4.3萬張三日套票，創下新紀錄；賽事的入場人數逾11萬人，比去年增加近15%，整個七欖周末共接待超過3萬名國際遊客。欖總又說，大家之前對七欖由香港大球場搬遷至啟德體育園心存疑慮，現時「所有疑慮都已一掃而空」。

欖總表示，七欖派對共消耗超過35萬份食物及飲料、場內售出超過14萬品脫的啤酒；「七欖球迷村」則共吸引逾5.4萬名訪客。欖總又指球迷的反應非常熱烈，很快適應重新設計的「南看台」，形容是「再次將七人欖球賽當成了自己的主場」。

欖總行政總裁華哲思（James Farndon）表示，非常高興球賽成功移師至香港的新主場啟德，雖然搬遷過程中難免會遇到一些慣常的磨合問題，但認為在啟德首次登場取得圓滿成功，「整個賽事的熱鬧氣氛與香港最新、最現代化的啟德主場館配合得天衣無縫。」 他說，現在才剛開始發掘國際七人欖球賽落戶啟德的潛力，期待2026年舉辦一場更盛大、更精彩的賽事。

世界欖總主席羅賓遜則說，對啟德主場館的一切感到非常興奮，認為啟德體育園位於城市中心，有利發展欖球運動。

相關字詞﹕香港國際七人欖球賽 中國香港欖球總會 啟德體育園 編輯推介

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