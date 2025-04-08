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Coldplay啟德演唱會散場 內地客乘跨境巴士離場 指巴士站位置指示不足 (23:59)

英國樂隊Coldplay首場在啟德主場館舉辦的演唱會約今日（8日）晚10時許結束，場外有大量警員、民安隊人員、保安及九巴職員指示或協助指揮交通。有內地觀眾以20多分鐘才到達跨境巴士停泊處，盼增設旅遊巴士指示牌或移近停泊處。

跨境巴士上落客處位於啟德主場館地面，記者晚上約10時45分，至少15架巴士候命，包括永東巴士、中旅巴士，以及網上旅遊預訂平台Klook專屬旅遊巴士。晚上11時後，人流更旺，逾百人候車，不時出現人龍。

中山旅客楊小姐乘搭旅遊巴士即日來回香港，她讚場館音質佳、場地大，「沒有減分項」，若日後有心儀歌手在此場館舉辦演唱會，她會再度訪港。不過，楊說旅遊巴士上落客處「很難找」，她發現從西橋離開會兜路，花逾20分鐘才到達，建議沿途應增設旅遊巴士指示牌，或把停泊處移近，步距5分鐘則最為理想。

配合今個星期於啟德體育園舉行的多場 Coldplay演唱會，港鐵加強屯馬綫及東鐵綫列車服務，啟德及宋皇臺站亦有實施客流管理措施，包括出入口單向進出的特別安排，以配合相關部門的整體人群管理。

港鐵指今晚演唱會結束後離場時間，港鐵加密屯馬綫列車班次至早上繁忙時間相若水平，約2至3 分鐘一班車，大部分乘客到達啟德及宋皇臺站月台，都能登上第一班車前往目的地。今日觀眾進場及離場期間，啟德及宋皇臺站的運作均大致暢順有序，兩站合共增加160位職員協助乘客。港鐵亦在離場時間加强東鐵綫服務，便利過境旅客乘搭屯馬綫轉乘東鐵綫往羅湖站過關。

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