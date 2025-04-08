有區議員全年大會「零發言」表現受關注  麥美娟再引「數字」反駁批評 (23:21)

33人逾八成會議未發言 32非直選

區議員履職監察機制規定區議員出席率須達八成，當局稱今屆區議員出席率是歷屆最高，不過指引沒規範議員開會須發言。本報記者根據去年18個區議會大會的會議紀錄，撇除就動議、利益申報等會議程序發言，統計470名區議員在全年6至7次大會當中，曾在幾多次會議發言。當中33名區議員在超過八成會議沒發言，即全年僅在一次會議發言，當32人屬委任、地委會或當然議員。

麥美娟今晚在社交媒體出帖文，題為「數一數新一屆區議會」。她指「新一屆區議員們都盡責履職」，再次指今屆區議會有四個「第一」，包括「第一次」引入履職監察制度；「第一次」全體區議員出席率不低於80%；「第一次」全體區議員上任3個月內成立辦事處；及「第一次」全體區議員每年提交工作報告。她指每個「第一次」都是要回應市民對新時代區議員的期望，協助政府做好「上情下達、下情上報」，更好為市民排憂解難。

她又指，最重要的還是會議的成效，而非發言次數，指議員處理一宗複雜的鄰舍糾紛所需精力，可能十倍於一般諮詢，凝結的心血遠超統計表呈現的數值。她又引例字，指今年和區議員及關愛隊探訪兩個家庭，家中成員因嚴重意外重傷或不幸逝世，便是區議員們透過地區網絡聯絡及幫助到他們。「數字上，這只是兩個個案，但其意義絕非冰冷數據能夠反映。」

她又引「數字」，指早前家訪，有長者戶主家牆上貼有一個寫有緊急聯絡人的資料紙條，指這電話號碼是「當區區議員的名字和電話」，又指「我想這才是區議員最有意義的『數字』」。

曾任兩屆民選區議員的謝偉俊日前向本報表示，「議員的天職就是發言」，認為「零發言」不理想，估計部分新科議員經驗不足，需時磨合和學習，籲他們別介懷被批評，可向資深議員取經。

港大社會科學院前院長卜約翰（John Burns）日前向本報說，儘管政府為區議員增設出席率等多項績效指標（KPI），並不代表議員積極議政，反指「他們開會時可能在看手機或電腦」，多名議員開會沒發言反映規定的作用有限。

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