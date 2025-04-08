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男童宿舍社工涉摸三少年下體　官裁猥褻侵犯罪成 (18:55)

深水埗某男童宿舍的男社工涉4度非禮3名15歲男童，包括觸摸下體。社工否認4項非禮罪受審，區院暫委法官鄧少雄今（8日）裁定被告曾非禮其中兩人，3項「猥褻侵犯另一人」罪成，並將案件押後至6月10日於屯門裁判法院判刑，以待為事主索取創傷報告，及為被告索取背景和心理報告，其間被告還押。鄧官指被告對事件的說法有矛盾，被捕後及審訊時按不同情況更改證供，故不接納其證供。

被告為K.E.（案發時37歲）。在他被裁定罪成的控罪中，有2罪分別發生於2023年6月某日及7月10日，事主為男童Z，另一罪發生於同年7月10日，事主為男童X。與男童Y有關的控罪發生於前年7月10日，鄧官指Y的證供與閉路電視片段不符，無法確定案發經過，所以被告此罪名不成立。

控方開案陳辭指，宿舍服務有情緒及行為問題的男童，被告負責管理及輔導。被告前年6月某晚觸摸Z陽具並為他手淫；同年7月10日，Z與舍友玩摔跤時，被告為Z手淫，令Z大聲責罵他；被告同日坐在X床邊與他及男童A聊天，並以示範內地警察搜身為由，伸手入毯子觸摸X陽具，說：「就係咁樣搜身囉」。

鄧官今裁定，被告前年7月趁X就寢時借故蓄意地3次觸碰其下體；前年6月伸手入Z的褲內，蓄意觸碰其陽具，並在7月趁Z與舍友玩摔跤時，乘機觸碰其下體。鄧官指，被告在警誡下稱可能曾在與事主打鬧時誤觸他們的下體，之後又在庭上否認觸碰他們，可見被告為了自己的利益而更改證供。

鄧官指，兩名事主在錄影會面及視像作供時不願重提事件、發怒、抗拒、發抖，顯示他們因遭非禮而產生真實的困擾。鄧官稱，X曾就事件向舍友及宿舍主任作出新近投訴，內容與其證供吻合，因此裁定事實與X及Z供稱的版本一樣。

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