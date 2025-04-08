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社民連前成員網上發布「光時」等字眼認煽動囚1年　官拒納被告稱對法律無知 (18:54)

社民連前成員周劍豪被指在社交平台發布「好想睇共產黨滅亡」及「光時」等內容，今（8日）在西九龍裁判法院承認一項「新煽動罪」。辯方求情指，周不知悉發布涉案帖文犯法，並援引初選案裁決稱，對法律無知是減刑理由。總裁判官蘇惠德分析，初選案被告獲一名法律教授多番確認相關計劃不違法而犯案；惟法庭早已裁定「光時」具分離含義，拒絕因應周對法律無知而減刑，判他監禁一年。

被告周劍豪（57歲，報稱兼職展場雜工）承認於去年3月26日至11月12日明知刊物具煽動意圖而發布該等刊物。

被告的承認案情稱，被告於涉案時段在社交平台Facebook、Instagram和Threads發布145則陳述，包括「#共產黨咁巴閉向全世界宣戰啦笨X」、「#沒有六四屠城就唔會有怨靈」、「#共產黨食屎啦」、「#好想睇正義世界攻打共產黨」、「#革命無罪、#造反有理」、「#唔知以為台灣真係屬於你呀乞衣」。至去年11月12日早上，被告在住所附近被捕，在警誡下承認以電話發布涉案帖文，又稱發布有關陳述旨在發洩情緒。

辯方求情稱，在145篇帖文中，其中46篇完全沒有人讚好、轉發或分享，而且沒證據顯示有人被涉案帖文煽動，案發時被告亦不知道涉案有關涉案帖文犯法。

蘇官判刑時指，涉案帖文以推翻中共政權為主調，當中牽涉大量謾罵、抹黑，亦語帶挑釁地提及開戰、制裁等行動。蘇官續謂，被告亦通過轉載不同的新聞，借題大肆激起人民對政權的仇恨、敵意和離叛，決定以監禁18個月為量刑起點，因應被告認罪減刑至監禁一年。

另外，今日聆訊期間，在場旁聽的「阿牛」曾健成向蘇官表示，有司法機構職員於休庭時，在法院大樓內以手機拍攝他人。曾說，按他理解法庭內不准拍照，希望透過法庭跟進事件。蘇官回應稱，法庭可立即介入聆訊期間在法庭內發生的拍攝行為，惟曾所述的事件並非在法律程序期間發生，建議他向司法機構政務長投訴。

相關字詞﹕煽動 社民連 法庭 編輯推介

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