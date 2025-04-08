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Coldplay開唱傍晚入場人潮湧　有旅客不解只准帶無蓋水樽　警即場拘「黃牛黨」 (19:04)

英國樂隊Coldplay今（8日）起在啟德主場館表演，普通門票觀眾入場時間由下午5時開始，故在中央廣場的安檢站傍晚人流漸多，一度出現人龍。有旅客表示不理解准帶水樽但不得有蓋的規定，擔心場內飲品價格貴而不願消費，盼主辦方放寬有關規定；亦有市民指若因臨海一帶被圍封，步程由15分鐘增至30分鐘，倡設出入口。有「黃牛黨」在中央廣場向本報記者兜售門票，門票原價包括399元及999元，以約1000元一張兜售。

警方九龍東總區派出便裝警員，於下午5時許於啟德體育園附近期間，一名香港男子向便衣警員兜售兩張Coldplay演唱會門票，每張原價1699元的門票索價2399元，便衣警員隨即表露身份，警方將票控該名男子「未經授權而以超過籌辦人等就活動所定的款額售賣入場門票」。警方調查指，涉案男子於Cityline購買兩張門票，並希望在場兜售賺取差價，主辦方沒收該兩張門票並視作廢票。

安檢站出入口附近擺放16個三色回收箱及垃圾桶，桶內有小量即棄膠杯及樽裝飲品。來自北京的王先生和來自深圳的張小姐是朋友，王來港3天進行碩士旅遊；張則即日來回，今午坐高鐵來到並已預約跨境網約車回去。王先生讚啟德主場館外觀比照片漂亮，又說之後會在港遊覽各景點。

對於准帶水樽但不得有蓋的規定，張小姐受訪時手上仍拿着尚未飲完的烏龍茶，她形容規定很奇怪，但她既不想帶手上的水樽容器內進，在內使用水機斟水，因為他們屬企位觀眾，擺放水樽有點麻煩；並得知場館內的飲品及食物價錢頗貴，他們想節省金錢，笑言進場前會先補充足夠水分，亦已在場館外進餐，他們尚且年輕，相信能捱餓。她舉例指，在內地南韓看表演時，雖不准帶液體內進，但手袋及水樽沒特別限制，倡啟德主場館參考內地或外國做法；又說若場內有周邊商品，或預計消費100至200元買T恤。

在港修讀碩士課程的內地生張先生及Willa因官方門票售罄，只能經非官方渠道買票，兩張門票共2000多元，較原本約1600元定價略貴，表演結束後會乘港鐵回宿舍。Willa說，曾在香港其他地方看演唱會，如九龍灣國際展貿中心，啟德主場館的規定遠比有關場地規定嚴格，盼可放寬。

至於土瓜灣市民陳先生（化名）與居住調景嶺的大學同學Ivan因門票售罄，不願買「黃牛飛」，被迫花2000多元買酒店連門票的套票，今晚或會到青衣酒店「staycation」。陳先生因臨海一帶被圍封，步程由15分鐘增至30分鐘，沿路雖有地圖顯示，但未有標示自己目前所在地，一度迷路，認為指引欠清晰，同時倡設更多出入口。陳稱難以理解水樽及手袋規定，指在倫敦看表演時，雖不准帶水，但場內會派水，又不知道自己背包及手上裝滿液體的500毫升水樽是否合乎規定。他說有意買周邊，例如一件T恤，未有預算上限，但相信一件T恤價錢最多數百元；又舉例指若場內一個漢堡包定價為100元以下，當感到肚餓時或會買來吃。

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