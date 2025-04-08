明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

冒警向8名電騙受害人收款220萬元　兩人被捕 (17:52)

警方拘捕兩名年輕男女，涉嫌假扮香港警察，於15日內向至少8名電話騙案受害人收取騙款，涉及金額達220萬元。被捕人為增加可信性，會相約事主於法院或政府大樓門口面交現金，並會向事主展示僞造的警察委任證等。

今次行動由3月31日正式成立的新界南總區反詐騙隊協助偵破，新界南總區反詐騙隊署理警司宋程慧指，該隊成立宗旨是以更全面、高效、快速的方式，處理及拘捕詐騙案相關匪徒及傀儡戶口持有人。

宋指，新界南總區反詐騙隊及新界南總區刑事部今年3月開始，就一連串「假冒官員」電話騙案進行深入調查及多方面情報分析，發現案件事主首先會收到假冒公安的來電，聲稱牽涉洗黑錢騙案，要將存款提出，將現金交給警察保管，以示清白。

為增加可信性，騙徒指示事主帶幾萬元甚至幾十萬元現金到法院、民政事務署、社會福利署等政府大樓門口，交給假冒警察同夥，負責收錢的騙徒會穿著整齊西裝，假裝專業，表現自信地展示僞造香港警察委任證、內地公安或檢察院公函，聲稱事主牽涉洗黑錢罪，除非交出現金進行調查，否則內地法院會向他們收取巨額罰款。

事主受壓下信以爲真，交出金錢。警方調查後，鎖定負責收錢的1男1女，他們涉嫌於今年3月24日至4月7日，即15日內犯下8宗相關罪案，向8名介乎22至83歲、來自各行業的人士收取220萬元騙款。據悉，最大一宗案件涉及69萬元。

新界南總區情報組昨日趁涉案23歲男子向其中一名受害人收錢時，當場拘捕他。行動中，警方檢獲仿冒香港警察委任證、仿冒的內地公安公函、以及事主準備交出的31萬元現金。同日，新界南總區反詐騙隊亦於天水圍拘捕21歲涉案女子。警方初步懷疑兩人與至少8宗同類案件有關，兩人被通宵扣查，相信涉及更多案件。據了解，假冒委任證亦只是以家用打印機製作。

新界南總區防止罪案辦公室主任陳詠君指，雖然近年香港整體騙案宗數升幅明顯收窄，但市民亦不能掉以輕心，她強調公安不會致電香港市民、香港警察不會指示市民轉賬或提取現金作調查，即使有人能展示你的個人資料，亦不代表他是執法人員。

相關字詞﹕電話騙案 假冒官員 假冒警察

上 / 下一篇新聞