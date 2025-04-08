冒警向8名電騙受害人收款220萬元　兩人被捕 (17:52)

今次行動由3月31日正式成立的新界南總區反詐騙隊協助偵破，新界南總區反詐騙隊署理警司宋程慧指，該隊成立宗旨是以更全面、高效、快速的方式，處理及拘捕詐騙案相關匪徒及傀儡戶口持有人。

宋指，新界南總區反詐騙隊及新界南總區刑事部今年3月開始，就一連串「假冒官員」電話騙案進行深入調查及多方面情報分析，發現案件事主首先會收到假冒公安的來電，聲稱牽涉洗黑錢騙案，要將存款提出，將現金交給警察保管，以示清白。

為增加可信性，騙徒指示事主帶幾萬元甚至幾十萬元現金到法院、民政事務署、社會福利署等政府大樓門口，交給假冒警察同夥，負責收錢的騙徒會穿著整齊西裝，假裝專業，表現自信地展示僞造香港警察委任證、內地公安或檢察院公函，聲稱事主牽涉洗黑錢罪，除非交出現金進行調查，否則內地法院會向他們收取巨額罰款。

事主受壓下信以爲真，交出金錢。警方調查後，鎖定負責收錢的1男1女，他們涉嫌於今年3月24日至4月7日，即15日內犯下8宗相關罪案，向8名介乎22至83歲、來自各行業的人士收取220萬元騙款。據悉，最大一宗案件涉及69萬元。

新界南總區情報組昨日趁涉案23歲男子向其中一名受害人收錢時，當場拘捕他。行動中，警方檢獲仿冒香港警察委任證、仿冒的內地公安公函、以及事主準備交出的31萬元現金。同日，新界南總區反詐騙隊亦於天水圍拘捕21歲涉案女子。警方初步懷疑兩人與至少8宗同類案件有關，兩人被通宵扣查，相信涉及更多案件。據了解，假冒委任證亦只是以家用打印機製作。

新界南總區防止罪案辦公室主任陳詠君指，雖然近年香港整體騙案宗數升幅明顯收窄，但市民亦不能掉以輕心，她強調公安不會致電香港市民、香港警察不會指示市民轉賬或提取現金作調查，即使有人能展示你的個人資料，亦不代表他是執法人員。