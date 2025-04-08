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兩懲教助理幫犯買煙縱容用手機　罪成三人囚9至24個月 (17:50)

兩名懲教助理涉縱容塘福懲教所一名囚犯使用手機，並為對方引入非署方指定牌子的香煙。其中一人已認罪，另外的一級懲教助理連同該囚犯及協助買煙的釋囚不認罪受審，3人早前被裁定兩項串謀公職人員行為失當罪成，今（8日）於區域法院被判入獄9至24個月。法官謝沈智慧判刑指，該一級懲教助理違反署方對他的信任而故意作不當行為，他冒著不被發現的風險，最終有機會丟掉工作和退休金。

3名被告分別為一級懲教助理楊敬倫、在囚者王帝俊（又名劉燕俊）和釋囚張銳明；同案兩名已認罪被告為二級懲教助理李浩維和釋囚林翰祺，早前分別被判囚7個月及6個月。據控方案情，王向楊透露因信號接收問題，未能致電他人，後來楊為王向電訊公司查詢；林獲釋後為王增值電話儲值卡。另一事件中為張獲釋後，串通李為王引入非懲教署替定牌子的哈密瓜口味香煙。

謝官引述辯方求情指，楊敬倫盡忠職守，工作表現獲同事肯定；他因本案與妻子離婚，很大可能需接受紀律聆訊，工作不保，情緒受到困擾，更確診適應障礙。謝官反駁指明智的人在犯案前便應考慮可能造成的影響。

謝官判刑指，楊身為一級懲教助理，案發時是塘福懲教所維修組的主管人員，負責管理囚犯，卻違反署方對他的信任與在囚人士串通，情節嚴重。謝官提到，監獄禁止囚犯使用手機自有原因，涉案行為蔑視規則訂立的目的，加上楊沒有流露悔意，適合以監禁18個月為量刑起點，無其他減刑因素。

謝官續指，王帝俊在兩次串謀事件中均有參與，要其餘二人迎合他突然的念頭和要求，是案中主腦，罪責與楊敬倫同等，遂就兩罪判他囚24個月。至於張銳明，謝官稱他負責開設通訊群組，法庭不接納他曾於2018年至2020年間捐款予慈善組織，因該時他正就原本的販毒案服刑，考慮罪責後判囚9個月。

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