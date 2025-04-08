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Coldplay今晚啟德開唱　有觀眾3時許提早到場安檢　逾百人排隊等開入場閘口 (17:45)

英國樂隊Coldplay今（8日）晚起在可容納5萬人的啟德主場館舉行4場演唱會，現場設三個安檢入口，讓持不同票種的觀眾入場。日前在啟德體藝館舉行的CHILL CLUB頒獎禮行李檢查安排耗時引關注，觀眾呂先生與兩名友人下午3時許提早到場，指主場館容納人數比體藝館多，有心理準備行李檢查未必暢順，或者需要更多時間，因此特意提早到場。

今晚Coldplay演唱會在啟德主場館舉行，下午3時起各個安全檢查站開放，按照不同門票類別，各觀眾可於不同時間入場。其中在中央廣場附近的安檢站設有40個金屬探測閘機；在西橋附近則有10個金屬探測閘機，下午3時許陸續有觀眾入場。

每個閘口有兩名安檢人員檢查觀眾隨身行李，觀眾通過閘機後，再有一名安檢人員持手提金屬探測器檢查。據現場觀察，檢查行李流程大致暢順，各觀眾耗時1分鐘可通過，安檢人員有打開各人隨身行李檢查，部份人要現場將樽裝水棄置。

至於供企位觀眾進場、近美食海灣的X閘口，下午5時才開放，不過早在4時許，已有逾百人在現場排隊等候。

觀眾呂先生與兩名友人特意穿上Coldplay紀念T裇，在下午3時許提早到場，說早前因工作緣故，曾經進入啟德主場館，認為場館很好，感到期待。友人賴小姐是Coldplay粉絲，她說前年有去樂隊在高雄舉辦的演唱會，「今次在啟德搞，點都一定要參與到，本身都鍾意Coldplay，期待感會再多些」。

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