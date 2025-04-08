反恐條例第二案｜首被告稱開放單位予示威者放物資　惟不知有人放炸藥原料 (16:24)

被告何卓為（現41歲）自辯表示，他2019年從事釣魚用具買賣，並租用宏創方5樓單位自住，現已離婚和有一名女兒。他稱曾參與反修例示威，只會站在後排和勸喻年輕人離開，減少示威者被捕受傷風險，從無投擲汽油彈。2019年7月起，他稱會收留和家人政見不同者住宿，將單位鎖匙交予對方，並讓他們將裝備暫存於單位，包括防毒面具和手套。

何卓為承認示威者2019年11月佔據理大時，他曾進入理大，其後因工作原因離開，直至警方封鎖理大後無法折返。他表示收到被困理大者情緒不穩的消息，他遂根據渠務署圖則，三度攜帶氧氣樽、潛水衣和電筒進入何文田雨水渠「開路」。他說最後一次爬渠，在淤泥中見到示威者棄置的裝備，估計有人循水渠離開理大。

何卓為提到，網絡紅人「搣時潘」潘書韻2019年9月找他向學生派防毒面具，他收取成本價，反被指控「食人血饅頭」，潘將其個人資料放上facebook「起底」。辯方展示《文匯報》相關報道，何確認被起底後收到恐嚇和指罵信息，他兩星期不敢外出，猶如「社會性死亡」。他續指，同案被告張家俊心痛他遭起底，曾發帖護航。

何被捕後，警方在5樓單位檢獲防毒面具、玻璃樽和化學品。何庭上解釋，該單位是相熟示威者的聚腳點，各人自由出入，友人Rachel曾向他支付2000至3000元，換取在單位擺放物資，Rachel承諾不會擺放違法物品。他提及，Rachel會將發泡膠放入電油溶解，製成較有黏性的汽油彈，稱之為「蛋糕」。他承認部分玻璃樽用來製作汽油彈，無人告知會用來製作「火箭糖」（rocket candy）和「閃粉」（flash powder）；自從收取Rachel的租金，他有少少「盲目」，不會深究單位內物品。聆訊明續。