明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

見習督察否認非禮襲擊3女警　稱渴望做警察曾考4至5次才成功　案發後調回消防工作 (15:12)

時任男見習督察涉於前年至去年分別非禮及襲擊3名女警，早前否認猥褻侵犯等3罪，今（8日）於粉嶺裁判法院出庭自辯。被告稱，絕對沒蓄意用手或任何物品觸碰兩名事主，也沒印象曾捏另一名事主的肩部，但不排除身上的裝備有可能碰到事主身體。他自稱非常渴望做警員，2011年起嘗試投考警隊，經4至5次失敗後才在前年成為見習督察。案件於4月23日裁決。

被告楊孟羲（38歲，報稱公務員）被控於2023年11月某日在香港警察學院大操場猥褻侵犯Y；去年5月2日在元朗警署襲擊Z；去年9月9日在元朗警署猥褻侵犯X。警方稱楊為前警務人員，已離職。被告則供稱，案發後被調回他曾任職的消防處工作。

被告警校同學女警Y及與他不相識的女警X分別指控遭被告「掃臀」，而他否認。被告稱，在Y指稱的事件中，他當時在警校任裝備長，須在步操訓練的休息時間處理裝備，而唯一可想到自己有機會走到​Y身邊的「馬騮架」後的原因是，他需放下步槍及裝備。他指沒印象曾捏女下屬Z的肩部，但她事發時聽到的「好彩有你喺度咋」這句說話，似是他會說的話。他指這樣說極其量是想感謝她幫忙完成工作。

控方盤問下，被告指不排除案發時身上的步槍觸碰到Y的身體，而在X指稱的事件中，有可能是他腰上的裝備碰到X。控方指，被告身高比Y高約20厘米，即若他背着步槍與Y站在一起，槍柄底端的角會比Y的腰高。被告先是不同意這說法，後改稱說法合理。對於Z指稱的事件，被告稱平時可能會輕拍同事的肩部以示善意嘉許，但不會捏他們的肩，也沒印象案發時曾對Z做出任何動作。

控方於結案陳辭時指，被告證供有矛盾，而他與事主的身高差令人質疑意外觸碰的可能性。辯方則稱，X及Y只是單憑感覺指控被告「掃臀」。

相關字詞﹕非禮 法庭 編輯推介

上 / 下一篇新聞