見習督察否認非禮襲擊3女警　稱渴望做警察曾考4至5次才成功　案發後調回消防工作 (15:12)

被告楊孟羲（38歲，報稱公務員）被控於2023年11月某日在香港警察學院大操場猥褻侵犯Y；去年5月2日在元朗警署襲擊Z；去年9月9日在元朗警署猥褻侵犯X。警方稱楊為前警務人員，已離職。被告則供稱，案發後被調回他曾任職的消防處工作。

被告警校同學女警Y及與他不相識的女警X分別指控遭被告「掃臀」，而他否認。被告稱，在Y指稱的事件中，他當時在警校任裝備長，須在步操訓練的休息時間處理裝備，而唯一可想到自己有機會走到​Y身邊的「馬騮架」後的原因是，他需放下步槍及裝備。他指沒印象曾捏女下屬Z的肩部，但她事發時聽到的「好彩有你喺度咋」這句說話，似是他會說的話。他指這樣說極其量是想感謝她幫忙完成工作。

控方盤問下，被告指不排除案發時身上的步槍觸碰到Y的身體，而在X指稱的事件中，有可能是他腰上的裝備碰到X。控方指，被告身高比Y高約20厘米，即若他背着步槍與Y站在一起，槍柄底端的角會比Y的腰高。被告先是不同意這說法，後改稱說法合理。對於Z指稱的事件，被告稱平時可能會輕拍同事的肩部以示善意嘉許，但不會捏他們的肩，也沒印象案發時曾對Z做出任何動作。

控方於結案陳辭時指，被告證供有矛盾，而他與事主的身高差令人質疑意外觸碰的可能性。辯方則稱，X及Y只是單憑感覺指控被告「掃臀」。