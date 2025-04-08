明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

DSE 2025｜公民科問香港有何優勢弘揚中華文化　老師稱內地交流有助答題 (15:08)

高中生需參與公民科內地考察團，被問到考察經歷如何幫助考生作答試題，聖士提反堂中學公民科主任姚志偉以任教中學為例，前年到過佛山的粵劇博物館，相信有助考生回答第三題問及香港有甚麼優勢弘揚中華文化。同校助理校長徐曉琦則補充，考察建立考生的中國人身份認同，亦強調文化傳承，相信考生作答時能「事半功倍」。

任教公民科的仁愛堂陳黃淑芬紀念中學助理校長黃中偉指，交流團的經驗間接有助考生回答第三題長題目「香港具備那些優勢有助弘揚中華文化」，因交流團會到訪廟宇等，屬中華文化一部分，學生可了解當地生活面貌，亦指「沒有一個……譬如去完考察團考試會高分點，或者一定會合格，沒有這個關係」。

黃中偉又表示，內地考察團對學生而言尤其寶貴，稱該校去年12月到訪西安五日四夜，很多學生屬第一次搭飛機，形容旅程開心且難忘。對於近日接連有學校交流團，部分學生及教師於出發後出現嘔吐及發燒等病徵，他稱屬個別事件，又指教育局派員於上次西安團隨行，其間會為每一道菜評分，問及學生對菜式的評價。

至於有學生疑在內地考察活動期間，凌晨擅自離開酒店，到當地酒吧「夜蒲」。黃中偉指，在港帶團學生也有機會偷走，只是在內地則較危險，認為學生自己也要負責任，校方通告上已清楚列明要守規。他坦言，隨團老師難以守著門口至凌晨一兩時，又稱「有這樣的行為（偷走），其實平時校內應該不會很乖，應該平時也要教育一下」。

相關字詞﹕文憑試 公民科 內地交流 編輯推介

上 / 下一篇新聞