DSE 2025｜公民科問香港有何優勢弘揚中華文化　老師稱內地交流有助答題 (15:08)

任教公民科的仁愛堂陳黃淑芬紀念中學助理校長黃中偉指，交流團的經驗間接有助考生回答第三題長題目「香港具備那些優勢有助弘揚中華文化」，因交流團會到訪廟宇等，屬中華文化一部分，學生可了解當地生活面貌，亦指「沒有一個……譬如去完考察團考試會高分點，或者一定會合格，沒有這個關係」。

黃中偉又表示，內地考察團對學生而言尤其寶貴，稱該校去年12月到訪西安五日四夜，很多學生屬第一次搭飛機，形容旅程開心且難忘。對於近日接連有學校交流團，部分學生及教師於出發後出現嘔吐及發燒等病徵，他稱屬個別事件，又指教育局派員於上次西安團隨行，其間會為每一道菜評分，問及學生對菜式的評價。

至於有學生疑在內地考察活動期間，凌晨擅自離開酒店，到當地酒吧「夜蒲」。黃中偉指，在港帶團學生也有機會偷走，只是在內地則較危險，認為學生自己也要負責任，校方通告上已清楚列明要守規。他坦言，隨團老師難以守著門口至凌晨一兩時，又稱「有這樣的行為（偷走），其實平時校內應該不會很乖，應該平時也要教育一下」。