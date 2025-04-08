DSE 2025｜公民科首設立場題　有老師稱題型不陌生　試題難度低料達標率逾九成 (14:40)

全卷總分43分，設3題必答題，其中一條8分題問及，考生是否同意「就現時香港情况，人們實踐低碳出行是不容易」說法，首問立場題。聖士提反堂中學助理校長徐曉琦認為，多一條長答「無傷大雅」，「威力冇想像中咁大」，認為達標率不會因一條長答而跌至9成以下。同校公民科科主任姚志偉則表示，「是否同意」題型並不罕見，歷史和中史科等科目亦要求考生表達立場；該題要求考生多角度思考，考生要寫駁論，儘管難度是全卷最高，但他以任教中學為例，中三已教授如何回答「同意題」、如何寫駁論等，相信考生能掌握。

任教公民科的仁愛堂陳黃淑芬紀念中學助理校長黃中偉說，該題需考生闡述立場，並以正反論證，接近以前通識科題型，形容為全卷最難一題，相對高階。他舉例，若考生同意該說法，答題時可引用資料說明本港運動文化並未普及，並用自身所知知識，如港人工作節奏急促，習慣乘搭交通工具，以及本港運動配套尚有改善空間等作解釋。

黃又說，樂見今年有正反立論等難度較高題目，符合該科發展方向，讓學生多角度思考，日後課程亦會加多訓練，又稱「一份具挑戰度的試卷，能夠讓學生成長，並評估其所學的東西」。對於以往通識科以「立場題」分高低分，公民科只分達標與否，黃指部分考生想取高分，又建議增加「優異表現」評級以鼓勵考生。

至於第二題有長題目問及，「提供對外援助可以提升中國在國際社會的影響力」。黃中偉估計普遍考生感不熟悉，需具體描述中國「一帶一路」項目及軍事援助等，並非日常生活層面概念，考生或感抽象。

黃中偉表示，今年題目程度較去年略深，對考生表達、解釋，及引用概念的要求提高，但稱容易合格，料合格牽與往年相若，達9成4左右。他又指，全卷總分為43分，料17至18分為合格分數。