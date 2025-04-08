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DSE 2025｜公民科考低碳出行、中國對外援助、「一國兩制」下文化特徵　有考生指難度低溫習少 (13:12)

取代通識教育科的公民與社會發展科今開考，成績只分達標與否，全卷三大必答題分別涉低碳出行與港人的運動習慣、中國對外援助與國際影響力，以及「一國兩制」下香港社會的多元文化特徵。

在屯門一個試場，有考生提早離場，其中楊同學表示自己提早完成考卷，有信心達標，認為較學校模擬卷容易，直言沒有溫習，事前只「䁽過幾眼」教材，又稱平日多留意時事，答題時寫有關歸屬感，以及回應資料即可。

祝同學表示，試卷程度不難，靠平時看新聞，主要圍繞資料，並持一般常識作答即可。她又說，事前只溫習2至3小時，並沒有特別溫習港區《國安法》相關知識，「因為平時都會接觸到」。

西環的一間考場，考生林同學認為試題難度較校內模擬卷輕鬆，整體只用一兩成時間溫習，有信心拿達標成積，4題選擇題能全取。他亦說題目易引生活例子，舉例在回答香港有甚麼優勢弘揚中華文化時，能引用屋企附近、剛結業的新光戲院作例子。他笑言試題約個半小時已大致完卷，為何不提早走？「咁都要尊重個科目嘅！」

另一考生陳同學認為試題難度較往年相約，指題材生活化，「揭一揭（教科書）半個鐘就入晒腦」。他說平時有看新聞，「日常生活知識可以應付到」；又說貼題全中，笑說「一隻手都做得晒」，「不過都係咁好咁有自信先，『有所保留』！」

全卷設4題多項選擇題，包括問《基本法》下，香港居民有否進行學術研究、文學藝術創作和其他文化活動的自由，亦問「和平共處五項原則」中有否包含互不干涉內政等。有長題目要求使用資料回答「中國的對外援助如何改善受援國人民的生活」。另設題要求考生解釋「香港具備哪些優勢有助弘揚中華文化」等。

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