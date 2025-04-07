北韓平壤馬拉松3港女獲獎 旅行社辦跑步團體驗收費逾2萬元 (23:27)

賽事於本周日舉行，據旅行社《DeWonder深度遊》表示，今年有3個香港女跑手報捷，其中袁靖怡以1小時48分奪該組別半馬冠軍，崔嘉怡得5公里賽季軍，何藹蓉就完成全馬，何藹蓉的組別僅她一個人參加賽事並獲獎牌。外電報道有逾500跑手參加，當中包括200個外地跑手。

籌辦旅行社於社交平台上載賽事相片，稱周日平壤早上天氣很冷，但下午開始和暖，賽事也開放了平壤市中心給跑手，更有當地「兩橋一隧」景點，體驗較以往豐富。團員表示，有三名女團友完成賽事並取得佳績。

旅行社職員向本報表示，今年是疫情 後第一次復辦平壤馬拉松，旅行團行程共7日，共有22個團友參加。行程包括準備比賽同參觀景點，團費盛惠2.13萬元，參加賽事費用就另計，旅行社會幫團友報名。一行人會於今天結束行程，經北京再回港。職員表示，旅行社一直有籌辦平壤旅行團與馬拉松，於2019年亦有一名17歲男團友，贏過海外組半馬冠軍。

平壤馬拉松官方網頁提到，今次賽事分為5公里、10公里、半馬與全馬賽事，所有賽事會於今個月6日舉行，比賽起點和終點均於金日成體育場內，參加者會穿過平壤市中心，沿途經過許多標誌性建築及街道，然後前往市中心郊外鄉村，並於5萬名觀眾見證下完成比賽。