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再就業津貼試計劃推出7個月逾1400人申請津貼　已批591宗涉568萬元 (22:04)

政府去年推出為期3年的「再就業津貼試行計劃」，原預計可惠及6000名人士，據勞福局交予立法特別財委會的書面回覆，截至今年2年，已錄得35203名參加者及13670宗就業個案，同期內勞工處亦已收到1425宗參加者完成6個月工作後提交的再就業津貼申請，並已審批591宗，涉及568萬元再就業津貼。

政府去年7月推出再就業津貼試行計劃，為40歲以上、連續3個月或以上無從事獲酬工作人士提供再就業津貼，如申請人連續完成6個月全職工作，可獲10000元津貼；連續完成1年全職工作，可再獲多10000元津貼。計劃原預計在3年期內可惠及6000人。

勞福局在提交立法特別財委會的書面回覆中指，計劃反應理想，截至今年2月，已錄得35203名參加者及13670宗就業個案。在1.3萬的就業個案中，當中最多人從事地產及商用服務業，佔4210宗就業個案；其次是社區、社會及個人服務業，佔3852宗。

同期內，處方已收到1425宗參加者完成6個月工作後提交的再就業津貼申請，並已審批591宗，涉及568萬元再就業津貼。 2025/26年度計劃撥款由2024/25年的修訂預算2300萬元增至約1.86億元，當中發放再就業津貼的預算開支為1.69億元。

當局指，勞工處會密切監察計劃實行情况，並因應就業市場的狀况及持份者的意見，適時調整計劃的執行細節，檢討計劃成效及擬定未來路向。

相關字詞﹕再就業津貼 勞福局 勞工處 重投職場 中年 全職

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