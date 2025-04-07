逾12萬宗高才通申請　今年首兩個月6495高才抵港　適時公布續簽數字 (21:41)

勞福局書面答覆指，自高才通計劃於2022年12月28日推出，截至今年2月，共接獲122826宗申請，當中98614宗獲批，5851宗被拒。在獲批的申請當中，逾半屬B類申請，即申請人為獲合資格大學綜合名單中的院校頒授全日制學士課程學位、並在緊接申請前5年內累積至少3年工作經驗的人士。

至於人才抵港數字，今年首兩個月經各人才計劃到港的人才有14207人，當中6495人經高才通來港；同期隨人才到港的受養人有9294人，其中5351人隨高才通人才到港。回顧過去兩年數字，2023年及2024年分別共有91631人及90627人經各人才計劃到港，當中經高才通來港的分別35583人及39918人。

就續簽數字，當局指高才通計劃首批簽證自去年底起才陸續到期，目前已完成審批的續簽申請只有少數，數據不足以提供有意義的統計分析，會密切留意相關數據，待累積一定數量的續簽申請，經分析後適時公佈有關統計數字。其他人才計劃在2024年4月至今年2月期間則共有31732宗續簽獲批。